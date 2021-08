Incendiu pe platforma petrolieră a companiei care a provocat "Ochiul de foc" în Oceanul Atlantic. Cel puțin 5 oameni au murit

Două persoane erau date dispărute la ora publicării acestei știri.

Incidentul s-a declanșat duminică și a afectat operațiunile la cea mai importantă exploatare petrolieră a Pemex, Ku-Maloob-Zaap, situată în Golful Mexic.

Președintele executiv al Pemex, Octavio Romario, a precizat că incendiul a izbucnit în timpul unor operațiuni de întreținere și a negat că la mijloc ar fi vorba de lipsa investițiilor.

"Nu este o problemă de lipsă a resurselor. Industria petrolieră este o industrie riscantă. Am avut accidente, într-un număr mai mic decât în anii anteriori", a declarat el.

Între timp, incendiul a fost adus sub control și operațiunile - care au fost întrerupte la 125 de puțuri petroliere - urmează să fie reluate miercuri.

Este al doilea incident major în care este implicată compania Pemex.

În luna iulie, o scăpare de gaze la o conductă subacvatică a acestei societăți a declanșat un incendiu la suprafața oceanului.

Incendiul din iulie a fost numit "ochiul de foc" iar imaginile sale au fost intens distribuite pe rețelele sociale.

A blaze on the surface of the Gulf of Mexico resembling a large "eye of fire" has been brought under control, according to Mexico's state oil company Pemex. https://t.co/8Yg4Hn73TW