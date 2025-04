Incendiu puternic într-un restaurant din China: 22 de oameni au murit, iar alţi trei au fost răniţi

Un incendiu puternic a izbucnit marţi într-un restaurant aflat în Liaoning, o provincie de coastă situată în nord-estul Chinei. Potrivit autorităţilor, 22 de oameni au murit în urma incidentului, iar alţi trei au fost răniţi. Poliţiştii au deschis o anchetă şi urmează să afle din ce cauză s-a aprins focul în localul care era plin cu oameni.

Flăcările au izbucnit marţi la ora locală 12:25 p.m. (n.r.: 07:25, ora României) într-un restaurant situat într-o zonă rezidenţială a oraşului Liaoyang, aflat în provincia Liaoning, a transmis televiziunea de stat CCTV, potrivit jurnaliştilor de la CNN.

Într-o filmare publicată pe un cont de pe platforma X se poate vedea că flăcările uriaşe ieşeau pe ferestrele localului, dar şi pe uşile clădirii în care restaurantul funcţiona. Acesta se numeşte "Chuniang Restaurant" şi se află în districtul Baita. Într-un alt video postat pe social media se vede cum iese mult fum în timp ce paramedicii se ocupă de victime.

22 people died tragically in a massive fire at a restaurant in Liaoyang city,#Liaoning province,China.?

