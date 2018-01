Incendiu uriaș într-o parcare din Liverpool. Peste o mie de mașini au fost distruse - VIDEO

Un incendiu uriaş izbucnit duminică într-o parcare auto din oraşul englezesc Liverpool, în nordul ţării, a distrus sute de vehicule şi a provocat evacuarea mai multor clădiri din apropiere, relatează Reuters.



Poliţia a declarat că toate maşinile aflate în parcarea auto cu mai multe etaje Kings Dock, care are o capacitate de 1.600 de vehicule, au fost distruse, iar proprietarii ar trebui să contacteze companiile lor de asigurări.



Un spectacol ecvestru internaţional prevăzut să aibă loc pe Echo Arena din Liverpool, lângă parcarea afectată de incendiu, a fost anulat. Organizatorii au declarat că toate persoanele şi toţi caii care urmau să participe la acest spectacol sunt în siguranţă.



Serviciul de pompieri şi de salvare din comitatul Merseyside a declarat iniţial că primele elemente ale anchetei relevă un incendiu accidental declanşat într-un vehicul, de la care focul s-a extins şi la celelalte maşini.



Pompierii echipaţi cu măşti pentru protecţie respiratorie continuau să lupte cu flăcările după şase ore de când fuseseră chemaţi la faţa locului.



Consiliul municipal din Liverpool a improvizat un centru de cazare pentru persoanele care nu au putut să revină la casele lor din cauza incendiului.



Primarul oraşului, Joe Anderson, s-a deplasat la locul incendiului, catalogându-l într-o postare pe Twitter drept un "incident major". El a mulţumit totodată localnicilor care au sărit în ajutorul persoanelor afectate de acest eveniment.

Not looking good now @EchoArena car park @LivEchonews #fire #liverpool pic.twitter.com/dsF1MHfTqX