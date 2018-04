Incident armat într-un restaurant din Tennessee: Patru persoane au murit, iar alte patru au fost rănite

Un bărbat dezbrăcat aproape complet, care purta doar o geacă verde, a deschis focul într-un restaurant Waffle House situat în apropiere de oraşul Nashville, din Tennessee. În atac au murit patru persoane şi au fost rănite alte patru, a anunţat poliţia locală, potrivit presei internaţionale.

Reuters notează că atacatorul, care avea o armă AR-15, a intrat în restaurantul din Antioch cu puţin înainte de ora locală 03.30. El a deschis focul asupra celor care se aflau în incintă.

Una dintre persoanele din restaurant a reuşit să-I smulgă arma din mână bărbatului, iar apoi atacatorul şi-a aruncat geaca şi a fugit pe jos, dezbrăcat.

Potrivit cbsnews.com, poliţia din Nashville a anunţat că suspect în acest caz este Travis Reinking, în vârstă de 29 de ani şi care are domiciliul în Morton, Illinois.

Dintre răniţi, cel puţin unul este în stare critică, scrie News.ro.

Naked man opened fire with an AR-15 at a Waffle House in Tennessee, killing at least four https://t.co/RXJH1NJK9z pic.twitter.com/5O7EuGMlqp