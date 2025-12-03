India retrage ordinul de preinstalare a unei aplicații guvernamentale pe toate telefoanele cetățenilor. Pentru ce era Sanchar Saathi

Ordinul guvernului indian impunea ca toate telefoanele să aibă preinstalată o aplicație de securitate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul Indiei a revocat un ordin care impunea ca toate smartphone-urile să aibă preinstalată o aplicație de securitate deținută de stat, după un val masiv de indignare legat de problemele de confidențialitate și refuzul companiilor de tehnologie de a se conforma, potrivit The Guardian.

Departamentul de telecomunicații a confirmat că a revocat ordinul anterior prin care toate companiile de tehnologie erau obligate să instaleze în mod obligatoriu aplicația guvernamentală de securitate cibernetică Sanchar Saathi pe fiecare smartphone din India în termen de 90 de zile.

Instrument de supraveghere în masă?

A izbucnit un scandal politic în urma ordinului, iar mai multe companii tehnologice, inclusiv Apple și Google, au declarat clar că nu se vor conforma din cauza îngrijorărilor legate de confidențialitate.

Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, guvernul a confirmat că a „decis să nu facă instalarea prealabilă obligatorie pentru producătorii de dispozitive mobile”.

A subliniat că aplicația, care le permite utilizatorilor să blocheze și să urmărească telefoanele mobile pierdute sau furate și să raporteze apeluri frauduloase, este „sigură și destinată exclusiv să ajute cetățenii” împotriva „actorilor rău intenționați”.

Ordinul inițial, transmis discret companiilor tehnologice săptămâna trecută, a pus guvernul într-o situație dificilă după ce grupurile pentru confidențialitate online și opoziția politică au ridicat îngrijorări că aplicația ar putea fi folosită ca instrument de supraveghere în masă.

Apple și Google au informat presa, sub protecția anonimatului

Apple și Google au informat presa, sub protecția anonimatului, că firmele de tehnologie se vor opune ordinului, deoarece acesta ridica probleme de confidențialitate pentru sistemele lor de operare și încălca politici interne.

Indignarea a continuat și în parlament miercuri, unde parlamentarii din opoziție au acuzat guvernul, condus de prim-ministrul Narendra Modi, că încalcă dreptul fundamental la confidențialitate al cetățenilor.

Randeep Singh Surjewala, membru al partidului de opoziție Congresul Național Indian, a declarat că aplicația „ar putea fi un posibil comutator de oprire” care ar putea transforma „orice telefon mobil într-o cărămidă, pe care guvernul ar putea să o folosească împotriva jurnaliștilor, liderilor opoziției și disidenților, dacă ar dori”.

Au fost făcute paralele cu un ordin emis de guvernul rus în august, prin care o aplicație numită Max trebuia instalată pe toate smartphone-urile, stârnind temeri că ar fi un instrument de supraveghere în masă.

Explicația autorităților indiene: „O pot șterge ca pe orice altă aplicație”

Ministrul comunicațiilor, Jyotiraditya Scindia, a răspuns criticilor, afirmând că aplicația Sanchar Saathi este voluntară și poate fi ștearsă, în ciuda faptului că ordinul inițial afirma contrariul.

El a spus: „O pot șterge ca pe orice altă aplicație, deoarece fiecare cetățean are acest drept într-o democrație. Spionarea nu este posibilă prin intermediul aplicației și nici nu va fi vreodată.”

Decizia guvernului de a revoca ordinul a fost celebrată de grupurile care militează pentru drepturile online și confidențialitate.

Într-o declarație, Fundația pentru Libertatea Internetului a spus: „Deocamdată, ar trebui să privim acest lucru cu un optimism prudent, nu ca pe o închidere definitivă, până când direcția legală formală va fi publicată și confirmată independent.”