Înfometați, copiii din Gaza caută mâncare prin munții de gunoaie. Israelul, acuzat că a bombardat un transport umanitar lângă Malta

Copiii din Gaza caută prin munți de gunoaie resturi alimentare şi combustibil, susține un oficial ONU, în timp ce Israelul se confruntă cu acuzații, după ce drone de luptă au bombardat lângă Malta un transport umanitar pentru enclava palestiniană, relatează vineri Agerpres și The Guardian.

Olga Cerevko, purtătoare de cuvânt a Biroului ONU pentru ajutor de urgenţă din Gaza, a descris condiţiile devastatoare din această zonă în care statul evreu continuă o intervenție militară lansată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

În Gaza, incendiile generează fum periculos, copiii subnutriți pot fi văzuţi pe străzi iar oamenii, în disperarea lor, atacă din ce în ce mai des camioanele în care cred că se află apă sau alimente, a spus ea.

"Comunitatea internațională are de ales: să continue să urmărească imaginile înfiorătoare cu Gaza sufocată şi înfometată, sau să îşi adune curajul şi tăria morală pentru a lua decizii care să rupă această blocadă nemiloasă", a declarat Cerevko.

› Vezi galeria foto ‹

De două luni, Israelul a blocat intrarea în Fâşia Gaza a alimentelor, medicamentelor sau a altor bunuri esențiale.

Guvernul israelian spune că dorește astfel să exercite presiuni asupra Hamas, pentru ca gruparea islamistă să elibereze ostaticii pe care încă îi deține.

Comitetul Internațional al Crucii Roşii, CICR, a avertizat, la rândul său, că oamenii din Gaza abia reușesc să supraviețuiască, în condiţiile în care alimentele şi proviziile medicale se epuizează la spitalul de campanie al organizației.

Conductele de apă au fost sparte şi vehiculele pentru evacuarea apelor uzate au fost distruse.

În calitate de putere ocupantă, Israelul este obligat să satisfacă nevoile de bază ale populației din Gaza, a arătat CICR.

O navă care transporta ajutor umanitar în Gaza a fost bombardată de drone și scoasă din funcțiune în timp ce se afla în apele internaționale din largul coastei Maltei, deplasându-se spre teritoriul palestinian, au declarat vineri organizatorii transportului.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb