Luptători care înjură în engleză, prinși într-un schimb de focuri în Ucraina | S-au filmat trăgând cu lansatoare de rachete în inamic

Înregistrarea, realizată aparent cu o cameră corporală, surprinde sunetul împușcăturilor în zona unde sunt luptătorii străini.

"Doboară-l pe nenorocit", se aude pe înregistrare.

"Totul-i pregătit, ticălosule", spune cel cu camera atașată de corp, adresându-se inamicului invizibil.

Urmează proiectilul, tras cu lansatorul de rachete chiar de către cel care filmează.

"NLAW away" ("vine racheta!"), își subliniază acesta momentul de acțiune, după care îi spune "switch" ("schimbă!") unui camarad aflat în dreapta.

Drept urmare, primește un nou tub lansator.

Bărbatul se plânge că este greu de ochit ținta prin sistemul de vizare al dispozitivului.

"Protejați-vă capul. Foc!", avertizează el apoi.

Combat footage of foreign volunteers during the battles against the Russian army in Severodonetsk axis.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/9JsTBqjcRW