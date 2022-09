Interviu cu românul care asigură securitatea la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a

O mobilizare de forţe fără precedent, având în vedere gradul ridicat de securitate necesar pentru participarea la funeralii a celor peste o mie de oficial de rang înalt.

Maria Coman, trimis special Antena 3 la Londra, a stat de vorbă cu Mihai Copăceanu, românul care asigură securitatea la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

"În aceste zile a fost destul de aglomerat. Am început marţea trecută, în acelaşi punct unde sunt şi astăzi. A fost începutul rândului pentru procesiune. Efectiv m-am ocupat de coadă. Am avut o echipă de 22 de persoane şi am asigurat securitatea şi siguranţa.

Nu ştiam că voi ajunge să mă ocup de asta, pentru că am avut împărţite mai multe puncte. Acesta a fost primul punct şi când ne-au împărţit de la companie, am avut norocul să fiu chiar primul. Nu lucrez full-time security, lucrez în construcţii, sunt sale manager, iar acum sunt între joburi. Am terminat un proiect şi am început să aplic pentru altul.

Din punctul meu de vedere, mi-a plăcut să lucrez şi m-am simţit implicat şi emoţional, având în vedere evenimentele întâmplate. Pot să spun că englezii au iubit-o şi o iubesc foarte mult în continuare pe regină, care a fost alături de ei 70 de ani", a spus românul, în exclusivitate la Antena 3.