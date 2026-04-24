Întoarcerea „triburilor pierdute ale lui Israel”: Sute de indieni care se consideră descendenți biblici au sosit la Tel Aviv

Un grup de 250 de indieni care se revendică drept descendenţi ai unui trib biblic au sosit joi seară la Tel Aviv. Foto: Profimedia Images

Un grup de 250 de indieni care se revendică drept descendenţi ai unui trib biblic au sosit joi seară la Tel Aviv în cadrul unei operaţiuni organizate de autorităţile israeliene pentru a le permite să se instaleze în Israel, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Nou-veniţii au fost primiţi în acordurile cântecului 'Evenou shalom alechem' ('Vă aducem pacea') intonat de zeci de persoane, după ce trecuseră pe sub un arc de baloane albastre şi albe, culorile drapelului israelian.

Ei sunt primii 'Bnei Menashe' ('Fiii lui Manase') care sosesc în Israel după ce guvernul a decis în noiembrie să finanţeze imigrarea a circa 4.600 de membri ai acestei comunităţi ce trăiesc în statul Manipur din nord-estul Indiei.

'Este un moment istoric', a declarat pentru AFP ministrul israelian al integrării, Ofir Sofer, salutând 'începutul unei operaţiuni care va permite întregii comunităţi să imigreze'.

Aceşti indieni se prezintă ca descendenţi ai lui Manase, părintele, conform naraţiunii biblice, unuia din cele 12 triburi ale lui Israel, şi ai cărui urmaşi, la fel ca ai altor nouă triburi, au fost deportaţi în urma unei invazii asiriene pe care istoricii o datează în 720 î.Hr.

Potrivit asociaţiei Shavei Israël ('Cei care revin în Israel'), responsabilă cu găsirea urmelor descendenţilor 'triburilor pierdute ale lui Israel', în jur de 4.000 de Bnei Menashe au imigrat deja în Israel începând din anii 1990, iar alţi 7.000 se află încă în India.

Tradiţia orală spune că exodul Bnei Menashe prin Persia, Afganistan, Tibet şi China, a durat secole.

Deşi membrii acestei comunităţi au păstrat anumite rituri evreieşti precum circumcizia, ei nu sunt recunoscuţi ca evrei de către rabinatul oficial din Israel.

În India, ei au fost convertiţi la creştinism de către misionari în secolul al XIX-lea.

Cei 250 de Bnei Menashe sosiţi joi se vor instala în nordul Israelului, potrivit Ministerului Integrării. Ca şi predecesorii lor, vor trebuie să înceapă un proces de convertire spre a putea deveni israelieni în baza 'legii reîntoarcerii', ce acordă automat evreilor naţionalitatea.

Statul indian Manipur, situat la frontiera cu Myanmar, este de mai mulţi ani scena unui conflict, soldat cu peste 250 de morţi, între comunitatea etnică hindu Meitei, majoritară, şi minoritatea etnică Kuki, formată în principal din creştini.

Bnei Menashe, apropiaţi de minoritatea Kuki, au plătit un preţ greu în acest conflict în care au fost distruse sate întregi şi mai multe sinagogi, şi în care a murit cel puţin un membru al comunităţii lor.

Începând din aprilie 2025, în Israel au imigrat peste 18.000 de evrei (dintre care 6.000 din Rusia, 3.500 din SUA şi 3.277 din Franţa), ceea ce înseamnă o scădere cu 18% faţă de cele 12 luni anterioare.