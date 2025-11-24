Inundații devastatoare în Albania și Grecia: un bătrân a murit, mai multe sate sunt evacuate

2 minute de citit Publicat la 21:01 24 Noi 2025 Modificat la 21:01 24 Noi 2025

Dezastru după inundații în insulele grecești din nord estul Mării Egee. FOTO Profimedia Images

O persoană a murit în Albania, iar sute de locuitori au fost evacuați în Albania și Grecia, după ploi torențiale și inundații care au produs pagube importante în ultimele 24 de ore, scrie Euronews.

Ploile torențiale din Albania au provocat moartea unui bărbat de 75 de ani în regiunea Korça, în estul țării. Victima a fost luată de apele unui pârâu umflat, iar recuperarea corpului a fost posibilă abia după câteva ore, când nivelul apei a început să scadă.

În ultimele 24 de ore, sute de persoane din sudul și sud-estul Albaniei au fost evacuate din locuințe din cauza inundațiilor. Drumuri, poduri și alte infrastructuri au fost grav afectate, iar sute de hectare de teren agricol se află sub apă. Autoritățile se declară îngrijorate, având în vedere că vremea severă este prognozată să continue în zilele următoare.

În Grecia, fenomenele meteo extreme continuă să provoace probleme majore, în special în Corfu și Epir. Săteni rămași izolați, drumuri distruse și rețele de apă și electricitate avariate sunt doar câteva dintre consecințe. Riscul de alunecări de teren rămâne ridicat, iar meteorologii avertizează asupra unui nou val de vreme severă în următoarele 24 de ore.

Mai multe municipalități au fost plasate sub stare de urgență.

La Ioannina, ploile continuă, iar locuitorii speră ca fenomenele extreme din ultimele zile să nu se repete, potrivit ertnews. În zona Pedini s-au format lacuri temporare, un fenomen obișnuit în perioadele de precipitații abundente.

Deși situația s-a îmbunătățit parțial, câmpurile rămân inundate, formând zone asemănătoare unor bălți uriașe. Drumul paralel cu șoseaua Egnatia a fost inundat sâmbătă, însă apa a fost înlăturată ulterior.

Temperaturile au scăzut considerabil la Ioannina, iar primele ninsori au apărut pe munții din apropiere. Vremea severă persistă în oraș și în întreaga regiune Epir.

La Filippiada, echipele de intervenție au salvat un cal blocat în noroi și în câmpurile inundate, animalul fiind găsit și scos la mal de Echipa Specială de Salvare Preveza.

În Tzoumerka și Agnada, pompierii au ajutat localnici aflați în dificultate, inclusiv transportând echipamente medicale – precum o butelie de oxigen – către un pacient care avea nevoie urgentă. Patru sate din zonă sunt încă fără electricitate, iar rețeaua rutieră este grav afectată.

Drumul dintre Paleochori și Syrrako-Kalarrytes este blocat din cauza tasărilor de teren, circulația fiind deviată prin Pramantos. În satul Kleissoura, din municipalitatea Ziros, echipele încearcă să îndepărteze cantități mari de aluviuni aduse de torente.

La Arta, aproximativ 15 case din Skupa și Dafnoti sunt izolate, iar autoritățile lucrează pentru evacuarea locuitorilor, a declarat primarul Christos Siafakas. Viceguvernatorul Vasilis Psathas a solicitat ajutor guvernamental pentru repararea pagubelor.

Regiunea se confruntă cu probleme grave cauzate de vremea severă, inclusiv drumuri distruse sau blocate și avarii la rețelele de apă și electricitate.

Prognozele meteo indică o îmbunătățire a vremii luni, însă de marți situația este așteptată să se agraveze din nou, cu noi ploi anunțate.