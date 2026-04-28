Investițiile lui Trump în plină criză globală: Președintele SUA a cumpărat obligaţiuni de cel puţin 51 de milioane de dolari în martie

1 minut de citit Publicat la 18:13 28 Apr 2026 Modificat la 18:13 28 Apr 2026

Președintele american Donald Trump a achiziționat în martie obligațiuni în valoare de cel puțin 51 de milioane de dolari, potrivit declarațiilor financiare publicate sâmbătă. Achizițiile acoperă o gamă largă de sectoare economice, scrie Reuters.

Conform formularelor emise de Biroul pentru Etică Guvernamentală din SUA, Trump a efectuat luna trecută 175 de tranzacții financiare. Documentele nu menționează sumele exacte pentru fiecare vânzare sau cumpărare în parte, ci indică doar intervale de valoare.

Cea mai mare parte a activelor declarate sunt obligațiuni municipale, emise de state, comitate, districte școlare sau alte entități care au legături cu agenții guvernamentale ori parteneriate public-private.

Cele mai mari 26 de tranzacții ale sale, situate în intervalul cuprins între 1 milion și 5 milioane de dolari, au vizat în principal obligațiuni municipale sau titluri de stat ale Trezoreriei SUA. Totuși, pe listă apar și două achiziții de obligațiuni corporative de la Weyerhaeuser și General Motors.

De asemenea, președintele a investit într-un ETF (fond tranzacționat la bursă) care urmărește un indice de obligațiuni cu randament ridicat.

Trump a cumpărat obligațiuni corporative din diverse domenii, precum energie, tehnologie, sănătate și servicii financiare. Printre emitenți se numără companii gigant ca Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, Broadcom, Constellation Energy sau Occidental Petroleum. De asemenea, pe listă apar giganții de pe Wall Street - Citigroup, Goldman Sachs și JPMorgan Chase - dar și grupul Boeing.

Valoarea maximă combinată a achizițiilor de obligațiuni făcute de Trump, incluzând toate tipurile de active, se ridică la aproximativ 161 de milioane de dolari.