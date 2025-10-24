„IQ din două cifre”. Elon Musk îl atacă dur pe șeful NASA după ce agenția a anunțat relansarea licitației pentru misiunea lunară

Elon Musk l-a atacat dur în această săptămână pe Sean Duffy, secretarul Transporturilor și actualul administrator interimar al NASA. Acesta este un nou semn al disponibilității miliardarului de a se confrunta cu administrația pe care a servit-o cândva, mai ales atunci când mizele îi pot afecta afacerile, scrie The New York Times.

În ultimele zile, Musk a lansat o serie de insulte la adresa lui Duffy, acuzându-l că „nu are inteligență”, că încearcă „să distrugă NASA” și că „pune viața astronauților în pericol”.

Tirul de atacuri, publicat într-o serie de mesaje pe platforma sa socială X, a fost declanșat de anunțul făcut luni de Duffy: NASA va redeschide procesul de licitație pentru următoarea misiune de aselenizare – Artemis III, contract aflat în prezent în portofoliul companiei lui Musk, SpaceX.

„SpaceX este o companie uimitoare, face lucruri remarcabile. Dar este în întârziere”, a declarat Duffy la Fox News, explicând că președintele Trump vrea „să-i întreacă pe chinezi” și să realizeze o nouă aselenizare înainte de încheierea mandatului său la Casa Albă.

„Vom avea o cursă spațială între companiile americane, care vor concura să vadă cine reușește să ne ducă din nou pe Lună mai repede”, a adăugat el.

În replică, Musk a lansat pe X o serie de mesaje pline de epitete la adresa oficialului american, susținând, printre altele, că Duffy ar avea „o inteligență sub medie”.

„Persoana responsabilă de programul spațial al Americii nu poate avea un IQ format din două cifre”, a scris Musk.

Duffy a răspuns ulterior cu o postare ironică: „Iubesc pasiunea”, a scris el, adăugând că „marile companii nu ar trebui să se teamă de provocări”.

Într-o declarație oficială, purtătoarea de cuvânt a NASA, Bethany Stevens, a precizat că Duffy „a concentrat agenția pe un singur obiectiv clar – să se asigure că America ajunge din nou pe Lună înaintea Chinei”.

Elon Musk nu a răspuns solicitărilor trimise prin e-mail de NY Times.

Atacul la adresa lui Duffy este cel mai recent episod din seria de confruntări publice ale lui Musk cu membri ai administrației Trump și lideri republicani, după ce miliardarul a părăsit funcția sa guvernamentală la începutul acestui an.

În iunie, la doar câteva zile după plecare, Musk a criticat dur principala lege de politică internă a lui Trump, numind-o „o abominație dezgustătoare” și acuzând congresmenii republicani care au votat pentru adoptarea ei că „au adus America în pragul falimentului”.

Ulterior, Musk a sugerat că președintele ar fi ascuns detalii din dosarul Jeffrey Epstein, afirmând – fără dovezi – că numele lui Trump ar apărea în documentele anchetei.

Totuși, luna trecută, cei doi păreau să se fi împăcat, după ce au fost văzuți dându-și mâna și stând împreună la o ceremonie comemorativă în Arizona, dedicată activistului conservator Charlie Kirk, ucis recent.

În prezent, Musk are interese majore în domeniile aflate sub autoritatea lui Duffy.

Ca secretar al Transporturilor și administrator interimar al NASA, Duffy controlează sectoare cruciale pentru afacerile miliardarului – de la tehnologiile spațiale până la infrastructura rutieră necesară pentru mașinile autonome Tesla.

Contractul Artemis III, semnat în aprilie 2021, este un acord de mai multe miliarde de dolari care prevede o aselenizare până în 2027. Însă oficialii NASA cred că misiunea va fi amânată cel puțin până în 2028, ceea ce ar putea submina avantajul SUA în „a doua cursă spațială” cu China, care plănuiește propria misiune lunară până în 2030.

Deși Duffy a declarat la Fox că „este în curs procesul de redeschidere a contractului”, SpaceX nu a pierdut deocamdată acordul Artemis III.

Compania lui Musk și Blue Origin, deținută de Jeff Bezos, au fost însă obligate să prezinte planuri de accelerare a misiunilor lor până pe 29 octombrie, potrivit unei purtătoare de cuvânt a NASA.

(Blue Origin deține contractul pentru Artemis V, o misiune ulterioară de aselenizare).

NASA nu a publicat încă cererea oficială de informații care ar permite altor companii să participe la licitație.

Proiectele Artemis nu au fost afectate de blocajul bugetar al guvernului, care a avut însă un impact sever asupra NASA: aproximativ 83% dintre angajați și contractori au fost trimiși în concediu forțat.

Rămâne neclar ce efecte vor avea aceste reduceri asupra unei agenții deja prinsă în discuții intense privind structura și conducerea sa.

Duffy a spus că NASA ar putea beneficia de reprezentare la nivel de cabinet, eventual sub umbrela Departamentului Transporturilor.

În același timp, câștigă teren ideea de a-l repropune pe Jared Isaacman, antreprenor miliardar și apropiat al lui Musk, pentru conducerea NASA.

Isaacman fusese nominalizat anterior de Trump pentru această funcție, dar președintele și-a retras susținerea în mai, cu doar câteva zile înainte de votul din Senat – un vot pe care Isaacman era aproape sigur că l-ar fi câștigat. Trump a motivat decizia prin faptul că Isaacman ar fi donat în trecut democraților.

Acea retragere a alimentat tensiunile dintre Musk și președinte, tensiuni care au precedat plecarea miliardarului din Washington.

În ultimele zile, mai mulți republicani, printre care și influencera de extremă dreapta Laura Loomer, au cerut lui Trump să revină asupra deciziei și să-l numească din nou pe Isaacman la conducerea NASA - înlăturând agenția din portofoliul lui Duffy.