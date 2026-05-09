Iranul a ajuns să verse petrolul direct în Golful Persic din cauza blocadei, spun experții. Pete negre sunt deja vizibile din satelit

Imaginile din satelit au dezvăluit o mare pată masivă, suspectată de petrol, care se răspândește în apropierea insulei Kharg, principalul terminal de export de petrol al Iranului, ceea ce experții spun că ar putea fi o dovadă că infrastructura petrolieră a Teheranului se prăbușește sub presiunea crescândă a SUA, potrivit Fox News.

Marea pată, observată în imaginile satelitare Copernicus Sentinel între miercuri și vineri, a acoperit aproximativ 45 de kilometri pătrați la vest de insulă, potrivit analiștilor citați de Reuters.

Incidentul apare ca un potențial semn că campania de presiune maritimă a lui Trump își atinge unul dintre obiectivele centrale: copleșirea sistemului de export al Iranului până la punctul în care Teheranul nu mai poate transporta sau stoca țiței suficient de repede pentru a susține producția normală.

Suspecta deversare în apropierea principalului centru petrolier al Iranului indică faptul că presiunea crescândă a SUA copleșește capacitatea Teheranului de a stoca sau exporta țiței, forțând potențial soluții riscante cu consecințe asupra mediului în Golf.

„În acest stadiu, văd două explicații plauzibile, și nu se exclud reciproc”, a declarat pentru Fox News Digital Miad Maleki, expert în sancțiuni și energie iraniene la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

„Una este operațională: pur și simplu nu au redus extracția suficient de repede în raport cu capacitatea lor reală de pe uscat și au supraestimat petrolierele goale care au trecut prin blocadă”, a spus el.

„Acum, practic, au livrat țiței în exces în sistemul de export, cu mai mult petrol la sau în apropierea terminalelor decât pot încărca de fapt, iar «soluția» este să împingă o parte din acel exces în apă.”

Maleki a spus că o altă posibilă explicație este defecțiunea mecanică legată de utilizarea de către Iran a petrolierelor îmbătrânite ca stocare plutitoare sau transportoare care încalcă sancțiunile.

„Au târât în serviciu nave mai vechi, cu tonaj marginal, ca nave plutitoare de depozitare sau care încalcă sancțiunile, iar unele dintre acestea scoase din uz sau prost întreținute au acum scurgeri”, a spus el.

„În orice caz, numitorul comun este același - capacitatea de depozitare și evacuare nu este sincronizată cu producția din amonte, iar Golful plătește prețul pentru această nepotrivire.”

Incidentul are loc în timp ce administrația Trump continuă să aplice campania „Furie Economică” împotriva Iranului, combinând aplicarea sancțiunilor cu o prezență navală americană tot mai mare în jurul strâmtorii Ormuz, menită să restricționeze exporturile de petrol ale Iranului.

Înainte de conflict, Iranul exporta aproximativ 1,5 milioane de barili de petrol pe zi, o mare parte din acesta către China.

Analiștii spun că blocada și amenințarea cu sancțiuni asupra companiilor de transport maritim și a instituțiilor financiare au îngreunat din ce în ce mai mult transportul țițeiului de pe Insula Kharg de către Teheran.

Insula Kharg gestionează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului și a devenit un punct critic în efortul administrației Trump de a întrerupe principala sursă de venit a regimului în timpul războiului în curs.

Analiștii energetici spun că Iranul se confruntă acum cu o dilemă periculoasă. Dacă Iranul nu poate exporta petrol sau nu poate găsi capacitate suplimentară de stocare, ar putea fi forțat fie să închidă sonde, riscând daune pe termen lung câmpurilor petroliere, fie să elimine excesul de țiței în moduri care ar putea declanșa consecințe negative asupra mediului în Golf.