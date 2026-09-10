Iranul a capturat o dronă americană subacvatică de generație nouă. Specialist: "I-ar putea face reverse engineering"

Iranul a ironizat SUA după ce a capturat o dronă americană subacvatică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Capturarea de către Iran a unei drone militare subacvatice americane îi dă Teheranului ocazia de a studia aparatul și, eventual, de a-i exploata funcționalitățile prin "inginerie inversă". Este o situație care reprezintă un eșec pentru Pentagon și pentru producătorul dronei, compania Anduril, relatează joi Reuters.

Teheranul a făcut anunțul oficial în legătură cu captura dronei marți, 8 septembrie.

Armata SUA a încercat să minimalizeze faptul că vehiculul a ajuns în posesia Iranului. Aparatul subacvatic autonom de tip Dive-LD, conceput pentru misiuni de supraveghere pe distanțe mari și alte operațiuni sub apă, face parte dintr-o nouă generație de drone militare proiectate să funcționeze zile întregi cu intervenția umană redusă la minim.

The Dive-LD is Anduril's ~3-ton autonomous underwater drone — about 19 ft long, capable of 10-day missions down to 6,000 m depth, with a 3D-printed free-flooded hull and modular payload bays.



It costs roughly $2.5M per unit.



The Navy first received them in April 2025 under… https://t.co/xfwmUTjX2y pic.twitter.com/sSgPrETNnO — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Washingtonul a tratat în trecut drept o problemă serioasă pierderea unor drone avansate în favoarea Iranului, amintește agenția citată.

Iranul a capturat o dronă americană Sentinel acum 15 ani

După ce Iranul a capturat în 2011 o dronă de recunoaștere RQ-170 Sentinel cu invizibilitate radar, președintele de atunci, Barack Obama, a cerut public Teheranului să returneze aparatul. Ulterior, Iranul a susținut că a făcut "inginerie inversă" asupra dronei, adică a dezasamblat-o, a studiat-o și i-a replicat funcționalitățile cu resurse de pe plan local.

Iranienii s-au lăudat apoi cu modele produse pe plan intern, care păreau să se inspire în mare măsură din designul dronei americane.

Mai recent, armata Statelor Unite a acționat prompt pentru a împiedica forțele iraniene să intre în posesia tehnologiei militare autonome de proveniență americană. În 2022, o navă de patrulare a Marinei SUA și un elicopter MH-60S Seahawk au fost trimise după o navă iraniană care a încercat să tracteze în Golful Persic un vehicul de suprafață produs de compania Saildrone.

Analiștii spun că este puțin probabil ca Iranul să obțină un avantaj militar decisiv de pe urma noii drone capturate, însă incidentul reprezintă o victorie propagandistică pentru Teheran și un eșec incomod pentru Washington, în eforturile sale de a proiecta imaginea unei superiorități tehnologice.

Ambasadele Teheranului își bat joc de SUA după capturarea dronei

Ambasadele Iranului din mai multe țări au ironizat SUA pentru pierderea dispozitivului. Într-o postare pe X, Ambasada din Ghana a scris că aparatul a fost recuperat "într-o strâmtoare controlată de oameni (ai Iranului, n.r.) care pot auzi peștele în apă".

???? O Irã capturou um veículo subaquático não tripulado (UUV) Dive-LD da Marinha dos EUA operando no Estreito de Ormuz. O avançado drone subaquático é produzido pela Anduril e começou a ser testado em 2025 pela Marinha dos EUA. Agora deverá passar por engenharia reversa iraniana pic.twitter.com/TUK23IWFxm — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) September 8, 2026

"Băieții noștri au pescuit-o (pe dronă, n.r.) ca pe o sticlă de plastic dintr-o plasă. Complet intactă. Încă clipea, ca un robot idiot. Condoleanțe celui care se afla la joystick", se mai spune în postare.

"Ceremonia de despachetare, susținută de specialiștii noștri în inginerie inversă, mâine dimineață!", a scris la rândul său pe X misiunea diplomatică a Iranului din Hyderabad, India.

Căpitanul Tim Hawkins, din cadrul Comandamentului Central al SUA, a declarat că "drona defectă era un model mai vechi, care nu colecta date sensibile și nici nu transporta echipamente clasificate". Compania Anduril nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

"Bineînțeles că Iranul va profita de fiecare ocazie pentru a o transforma într-o victorie propagandistică. Acest lucru (capturarea dronei, n.r.) poate ajuta (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice) să realizeze versiuni mai bune ale propriilor modele (de drone)", a estimat Farzin Nadimi, cercetător senior la Washington Institute for Near East Policy.

Iranul va încerca aproape sigur să desfacă drona pentru a-i examina componentele hardware, însă software-ul dispozitivului dispune de mecanisme de protecție integrate, a declarat Bryan Clark, cercetător senior și director al Center for Defense Concepts and Technology din cadrul Hudson Institute.

Iranienii ar putea, cu siguranță, să facă inginerie inversă asupra sistemelor mecanice, a adăugat el, reamintind istoricul Teheranului în ceea ce privește drona Sentinel.

Mesaje diferite de la Armata SUA și producătorul dronei

Incidentul a scos în evidență o discrepanță între mesajele transmise de producătorul Anduril și cele ale Marinei SUA.

Oficialii Marinei au declarat că Dive-LD era un vehicul de generație mai veche, care a suferit o defecțiune și a fost recuperat de forțele iraniene după ce a rămas "inert în apă".

Însă Anduril prezintă Dive-LD drept "cel mai fiabil și flexibil" vehicul subacvatic autonom de mari dimensiuni disponibil pe piață, afirmând că acesta poate opera până la 10 zile în condiții dificile. Pe lângă utilizarea sa de către Marina SUA, Dive-LD a fost vehiculul de testare folosit la dezvoltarea noii drone subacvatice australiene de mari dimensiuni, numită Ghost Shark (Rechinul fantomă).