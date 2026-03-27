Iranul amenință cu mobilizarea unui milion de soldați dacă armata americană invadează: „Îi vom trimite în iad”

Iranul va mobiliza peste un milion de soldați în cazul unei invazii terestre americane, potrivit agenției de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Potrivit agenției, există o dorință tot mai mare în rândul forțelor terestre iraniene de a-i trimite pe americani într-un „iad istoric”. În același timp, susține agenția, autoritățile primesc un aflux masiv de cereri din partea tinerilor iranieni care doresc să se alăture miliției paramilitare Basij, IRGC și armatei. „SUA vor să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Suntem pregătiți atât pentru «strategia lor sinucigașă», cât și pentru ca strâmtoarea să rămână închisă”, a declarat o sursă militară pentru Tasnim.

SUA au planificat deja o operațiune terestră în Iran și ar putea să o lanseze „în curând”, au declarat surse din Congres pentru The Wall Street Journal (WSJ). Surse Axios din rândul oficialilor americani au menționat, de asemenea , că Pentagonul se pregătește să lanseze un atac „zdrobitor” final împotriva Iranului, care ar include utilizarea forțelor terestre și o campanie de bombardamente la scară largă. Potrivit acestor surse, președintelui american, Donald Trump, i-au fost prezentate posibile opțiuni pentru o operațiune terestră, inclusiv o invazie a insulei Kharg, prin care trec 90% din exporturile de petrol ale regimului irani an, și confiscarea insulelor Larak și Abu Musa, în apropierea intrării în Strâmtoarea Ormuz.

În ciuda planurilor de escaladare militară, Trump, potrivit WSJ, le-a spus consilierilor săi că dorește să evite un război prelungit cu Iranul și speră să pună capăt conflictului în următoarele săptămâni. Public, președintele american a declarat că a decis să amâne atacurile asupra sectorului energetic iranian până pe 6 aprilie pentru a putea desfășura negocierile, care progresează „foarte bine”.

Anterior, NYT a relatat că SUA au prezentat Iranului un plan de pace în 15 puncte. Acesta include cerințe de a deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navigație liberă, de a limita programul de rachete al Iranului la autoapărare, de a înceta finanțarea forțelor de interpuși în Orientul Mijlociu, de a demonta instalațiile nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordow și de a preda aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit cu 60% către AIEA.

În plus, SUA sunt pregătite să ridice sancțiunile nucleare, să ofere asistență pentru dezvoltarea energiei nucleare civile la instalația Bushehr și să pună capăt reinstaurării automate a sancțiunilor ONU împotriva Iranului.