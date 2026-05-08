Iranul înființează o agenție pentru taxarea navelor care trec prin Ormuz, chiar în timp ce negociază un acord de pace

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă de la începutul războiului. Foto: Getty Images

Iranul a înființat o agenție guvernamentală pentru a verifica și taxa navele care încearcă să treacă prin strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi o companie de date privind transportul maritim, în timp ce Teheranul a declarat că analizează cele mai recente propuneri ale SUA pentru încheierea războiului.

Iranul a înființat o nouă agenție guvernamentală pentru a aproba tranzitul și a aduna taxe de la transportul maritim din strâmtoare, a declarat joi firma de date privind transportul maritim Lloyd's List Intelligence. Această mișcare a stârnit îngrijorări cu privire la libertatea de navigație de care depinde comerțul global, scrie Fortune.

Agenția, numită Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, „se poziționează ca singura autoritate validă pentru a acorda permisiunea navelor care tranzitează strâmtoarea”, a relatat Lloyd's într-un briefing online. Lloyd's a declarat că autoritatea i-a trimis prin e-mail un formular de cerere pentru navele care doresc să treacă prin strâmtoare.

Noua agenție iraniană oficializează o rută de verificare existentă, deși obscură, care permite navelor să treacă prin apele nordice ale strâmtorii, în apropierea coastei iraniene. Iranul controlează ce nave au voie să treacă și, cel puțin pentru unele nave, impune o taxă pe încărcătura lor.

Experții în drept maritim spun că cererile Iranului de a verifica sau impozita navele încalcă dreptul internațional. Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării solicită țărilor să permită trecerea pașnică prin apele lor teritoriale.

SUA și aliații săi din Golf fac presiuni asupra Consiliului de Securitate al ONU pentru a sprijini o rezoluție care condamnă blocajul Iranului asupra strâmtorii și amenință cu sancțiuni. O rezoluție anterioară care solicita redeschiderea strâmtorii a fost respinsă de aliații Iranului, Rusia și China.

Noua agenție a fost înființată în contextul în care purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că Republica Islamică analizează mesajele din partea Pakistanului, care mediază negocierile de pace, dar Iranul „nu a ajuns încă la o concluzie și nu a primit niciun răspuns părții americane”, a relatat televiziunea de stat iraniană.

Administrația Trump a transmis mesaje contradictorii cu privire la strategia sa de a pune capăt războiului. Un armistițiu fragil și declarațiile anterioare conform cărora operațiunile militare s-au încheiat au dus la noi amenințări cu bombardamente, dacă Teheranul nu acceptă un acord care să permită reluarea transporturilor de petrol și gaze naturale perturbate de conflict.

Ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a discutat telefonic joi cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a anunțat Ministerul pakistanez de Externe.

„Ne așteptăm la un acord cât mai curând posibil”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe pakistanez, Tahir Andrabi. „Sperăm că părțile vor ajunge la o soluție pașnică și durabilă, care va contribui nu doar la pacea din regiunea noastră, ci și la pacea internațională.”

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat, într-o declarație televizată, că Islamabadul a rămas „în contact continuu cu Iranul și Statele Unite, zi și noapte, pentru a opri războiul și a prelungi armistițiul”.