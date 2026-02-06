Iranul spune că discuțiile cu SUA de la Oman sunt un „bun început”. „Există o atmosferă de neîncredere, trebuie să o depășim”

Negocierile au avut loc cu medierea ministrului de externe din Oman (dreapta). Foto: Profimedia Images

Oficiali iranieni și americani de rang înalt vor continua discuțiile și negocierile pentru un nou acord nuclear, după discuțiile din Oman, a anunțat ministrul iranian de externe, pe fondul unei crize care a alimentat temeri cu privire la un nou conflict armat între cele două țări, relatează BBC.

Abbas Araghch a declarat că discuțiile mediate din Oman au fost „un început bun” și au fost „exclusiv” centrate pe problema nucleară. Oficialul a spus că negociatorii vor reveni acum la Washington și Teheran pentru consultări cu guvernele.

Înaintea discuțiilor, oficialii SUA au spus și că vor să discute problema rachetelor balistice iraniene și sprijinul pe care regimul de la Teheran îl dă grupărilor regionale armate, în fapt interpușii săi – Hamas în Palestina, Hezbollah în Liban și Houthi în Yemen.

Discuțiile au avut loc în contextul unei acumulări militare serioase a Statelor Unite în zona Orientului Mijlociu, ca răspuns la reprimarea violentă a protestatarilor iranieni. Mii de oameni au murit în aceste proteste, însă regimul a rezistat.

Săptămânile trecute, președintele SUA a amenințat că va bombarda Iranul dacă acesta „nu face o înțelegere”. SUA au trimis mii de trupe în regiune, da și ceea ce Trump a numit o „armadă” – inclusiv un portavion, mai multe vase și avioane de luptă.

Între timp, Iranul a promis că va răspunde în forță unui atac și a amenințat și cu lovirea capacităților militare americane din regiune, inclusiv din Israel.

„O atmosferă de neîncredere”

Vorbind la televiziunea de stat iraniană, șeful diplomației de la Teheran, Abbas Araghchi a spus că există o „atmosferă de neîncredere” între ele două părți și că aceasta „trebuie depășită”.

Discuțiile de vineri au fost mediate de ministrul de externe din Oman – Badr Albusaidi, care a declarat, într-o postare pe rețelele sociale că acestea au fost „utile pentru clarificarea poziției iraniene și americane și identificarea posibilelor zone în care se pot face progrese”.

Araghchi a condus delegația iraniană, în timp ce pe cea americană a condus-o ginerele lui Trump, Jared Kushner. În ciuda posibilității unor noi întâlniri, rămâne neclar dacă un acord poate fi obținut, în condițiile în care există încă o mulțime de dezacorduri profunde între americani și iranieni.

Pentru liderii regimului de la Teheran, o înțelegere cu SUA ar putea fi o șansă importantă să evite acțiunea militară americană, una care ar destabiliza și mai tare regimul. Analiștii spun că el se află în cea mai slabă poziția a sa de la fondarea din 1979.