Israel adoptă o lege pentru a aplica pedeapsa cu moartea palestinienilor condamnați pentru atacuri mortale

3 minute de citit Publicat la 23:15 30 Mar 2026 Modificat la 23:15 30 Mar 2026

Legea a fost inițiată de partidul de extremă dreapta Otzma Yehudit, condus de ministrul Ben-Gvir (foto). Sursa: Getty Images

Parlamentul Israelului a adoptat, luni, o lege care prevede pedeapsa cu moartea pentru palestinienii din Cisiordania, condamnați pentru atacuri soldate cu victime. Actul normativ, inițiat de un partid de extremă dreaptă, a fost aspru criticat ca fiind discriminatoriu și chiar rasist de către state europene și organizații pentru drepturile omului, relatează The Guardian.

Legislația stabilește pedeapsa capitală drept sancțiune implicită pentru palestinienii din Cisiordania ocupată de Israel, găsiți vinovați că au comis în mod intenționat atacuri mortale considerate acte de terorism de către un tribunal militar.

Potrivit proiectului de lege, cei condamnați la moarte vor fi deținuți într-o unitate separată, fără drept de vizite, cu excepția personalului autorizat, iar consultațiile juridice vor avea loc doar prin videoconferință. Execuțiile vor fi efectuate în termen de 90 de zile de la pronunțarea sentinței.

Israelul a aplicat rar pedeapsa cu moartea, doar în cazuri excepționale. Criminalul de război nazist Adolf Eichmann a fost ultima persoană executată, în 1962.

Legea, inițiată de un partid de extremă dreapta

Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, unul dintre cei mai puternici susținători ai legii, a purtat în mod repetat o insignă în formă de laț, simbolizând execuțiile prevăzute de propunere. El a descris spânzurarea drept „una dintre opțiuni”, alături de scaunul electric sau „eutanasie”, susținând că unii medici s-au oferit să ajute.

Un comitet de securitate a adus unele modificări proiectului de lege, care săptămâna trecută a trecut de primul vot.

Radiodifuzorul public israelian KAN a relatat că execuțiile ar urma să fie efectuate prin spânzurare.

Măsura va permite instanțelor să impună pedeapsa cu moartea fără solicitarea procurorilor și fără a fi necesară unanimitatea, fiind suficientă o decizie cu majoritate simplă. De asemenea, tribunalele militare din Cisiordania ocupată vor putea pronunța sentințe de condamnare la moarte, iar ministrul Apărării va putea emite un aviz.

Pentru palestinienii aflați sub ocupație, proiectul limitează căile de apel sau de clemență, în timp ce deținuții judecați în interiorul Israelului ar putea beneficia de comutarea pedepsei la închisoare pe viață.

Legea, inițiată de partidul de extremă dreapta Otzma Yehudit, condus de Ben-Gvir, a atras critici dure din partea opozanților, care avertizează că ar reprezenta o escaladare semnificativă a politicii penale a Israelului.

Oficiali militari și ministere au declarat că legea ar putea încălca dreptul internațional și ar putea expune personalul israelian riscului de arestare în străinătate.

După adoptare, legea intră formal în vigoare, dar poate fi totuși analizată și eventual anulată de Curtea Supremă a Israelului.

Chiar înainte de începerea votului, Ben-Gvir a susținut un discurs vehement de la tribună, descriind legea ca fiind mult întârziată și un semn de forță și mândrie națională.

„De astăzi, fiecare terorist va ști, și întreaga lume va ști, că oricine ia o viață, statul Israel îi va lua viața”, a spus el.

După adoptarea actului normativ, sala a izbucnit în aplauze, iar Ben-Gvir a fluturat o sticlă în semn de celebrare. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, care venise personal pentru a vota în favoarea legii, a rămas nemișcat.

„Astfel de legi nu vor frânge voința poporului palestinian”

Principalele organizații israeliene pentru drepturile omului au denunțat legea drept „un act de discriminare instituționalizată și violență rasistă împotriva palestinienilor”. Asociația pentru Drepturile Civile din Israel a anunțat că a depus o contestație la Curtea Supremă.

Președintele palestinian, Mahmoud Abbas, a condamnat legislația ca fiind o încălcare a dreptului internațional și o tentativă sortită eșecului de a intimida palestinienii.

„Astfel de legi și măsuri nu vor frânge voința poporului palestinian și nu îi vor submina rezistența”, a transmis biroul său într-un comunicat. „Nici nu îi vor descuraja să continue lupta legitimă pentru libertate, independență și crearea unui stat palestinian independent, cu Ierusalimul de Est drept capitală.”

Luna trecută, experți ONU au cerut Israelului să retragă proiectul de lege, avertizând că acesta ar încălca dreptul la viață și ar discrimina palestinienii din teritoriile ocupate. Ei au afirmat că măsura elimină marja de apreciere a instanțelor, împiedicându-le să țină cont de circumstanțele individuale sau să aplice pedepse proporționale. De asemenea, au spus că spânzurarea constituie tortură sau tratament crud, inuman ori degradant conform dreptului internațional.

Serviciul diplomatic al Uniunii Europene a condamnat, de asemenea, propunerea, afirmând că pedeapsa capitală încalcă dreptul la viață și riscă să încalce interdicția absolută a torturii.

În februarie, Amnesty International a cerut parlamentarilor israelieni să respingă legislația, despre care a spus că „ar permite instanțelor israeliene să extindă utilizarea condamnărilor la moarte, cu aplicare discriminatorie împotriva palestinienilor”.

Duminică, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia și-au exprimat „îngrijorarea profundă” față de această legislație, despre care au spus că riscă „să submineze angajamentele Israelului față de principiile democratice”.