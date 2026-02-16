Presa israeliană: Ierusalimul va fi extins în Cisiordania pentru prima dată din 1967

Ierusalim. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Oraşul Ierusalim urmează să fie extins în Cisiordania pentru prima dată în ultimii aproape 60 de ani, printr-un nou proiect de colonizare, a relatat luni presa israeliană. „Este prima dată după 1967 când Ierusalimul este extins în Cisiordania”, a declarat Peace Now, o organizaţie israeliană ce promovează soluţia cu două state la conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit DPA, scrie Agerpres.



Potrivit website-ului de ştiri ynet, sute de noi locuinţe vor fi construite în apropierea unei colonii din Ierusalimul de Est, ce a fost preluat de Israel în 1967 şi ulterior a fost anexat.

„Guvernul realizează anexarea de facto pe uşa din spate”, a adăugat organizaţia citată, potrivit căreia în zona vizată trăiesc două comunităţi de palestinieni.



Publicaţia Times of Israel a relatat că se intenţionează construirea a peste 2.700 de locuinţe, în timp ce Peace Now şi ynet au menţionat că acolo ar putea fi găzduiţi evrei ultrareligioşi. Proiectul ar putea fi pus în aplicare în câțiva ani.



În mod oficial, planul autorităţilor israeliene prevede construirea pe terenuri situate relativ aproape de o colonie israeliană din Cisiordania numită Adam, conform relatărilor media şi organizaţiei Peace Now.



Proiectul este prezentat în mod oficial ca fiind o extensie a acestei colonii, deşi nu există nicio legătură teritorială între Adam şi cartierul propus. Practic, zona ar extinde colonia Neve Yaakov care, spre deosebire de Adam, este considerată parte a Ierusalimului de Est, întrucât se întinde dincolo de linia verde, care se întinde între Israelul propriu-zis şi teritoriile capturate de Israel în timpul Războiului de Şase Zile.



Organizaţia Peace Now acuză că, dată fiind realitatea din teren, „a spune că noua vecinătate pur şi simplu extinde colonia Adam este doar un pretext cu intenţia de a ascunde o măsură ce aplică efectiv suveranitatea israeliană asupra unor zone din Cisiordania”.