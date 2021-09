Mahmoud Abbas i-a dat Israelului un an să se retragă din teritoriile palestiniene

În discursul virtual adresat Adunării Generale a ONU, liderul palestinian a solicitat încă o dată secretarului general Antonio Guterres să convoace o conferinţă de pace internaţională.

Israelul "are un an (la dispoziţie) pentru a se retrage din teritoriile palestiniene ocupate în 1967, inclusiv din Ierusalimul de Est. Suntem gata să lucrăm în acest an pentru a delimita graniţele şi pentru a rezolva toate chestiunile legate de statutul final" al celor două state viitoare, Israel şi Palestina, a asigurat el.

Mahmoud Abbas a solicitat încă o dată secretarului general Antonio Guterres să convoace o conferinţă de pace internaţională, potrivit AFP.

El a afirmat că ANP va sesiza Curtea Internaţională de Justiţie în termen de un an în legătură cu „legalitatea ocupării teritoriilor statului palestinian”.

Israelul a respins imediat cererile liderului palestinian.

„Demonstrează încă o dată că nu mai reprezintă nimic", a reacţionat ambasadorul israelian la ONU, Gilad Erdan, la discursul preşedintelui ANP.

