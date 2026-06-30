Israelienii de la Rafael vând României sisteme antiaeriene Spyder de 2 miliarde de euro: "Cel mai mare contract din istoria companiei"

1 minut de citit Publicat la 12:08 30 Iun 2026 Modificat la 12:08 30 Iun 2026

Sistem defensiv Spyder. Sursă foto: Rafael Advanced Defense Systems via X

Rafael Advanced Defense Systems se pregătește să vândă României sisteme de apărare antiaeriană Spyder în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, sau 2,3 ​​miliarde de dolari, scrie publicația Defense News, care citează un anunț din 28 iunie al companiei israeliene.

Acordul părții române cu firma israeliană include furnizarea de lansatoare, interceptoare, sisteme radar, programe de instruire și suport logistic.

Rafael Advanced Defense Systems a precizat că o primă comandă aferentă acordului-cadru complet a fost semnată săptămâna trecută.

Livrarea sistemelor Spyder, în 36 de luni de la semnarea acordului

"Livrarea sistemelor este așteptată să înceapă în termen de 36 de luni de la data semnării, în paralel cu atingerea capacității operaționale inițiale pe baza cooperării industriale extinse și a producției locale din România", se arată în comunicatul difuzat de Rafael.

Compania preciezază că acest contract este "cel mai mare" din istoria sa.

MASSIVE ISRAELI DEFENSE DEAL



Romania is buying Israel’s SPYDER air-defense system in a deal worth more than €2 billion.



The Rafael-made system will help protect Romanian airspace as Russian drone threats continue near its border with Ukraine.



Israeli defense tech is becoming… pic.twitter.com/MGoeZLlZQa — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 28, 2026

Vânzarea are loc pe fondul tensiunilor crescânde din Europa, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Defense News amintește că România s-a confruntat în ultima perioadă cu mai multe incidente în care dronele implicate în războiul ruso-ucrainean s-au prăbușit pe teritoriul său.

Cel mai recent incident a avut loc la începutul lunii iunie, când o dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța.

Cu aproximativ o săptămână înainte, o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din orașul Galați, lângă granița cu Ucraina.

Ce facilități are sistemul Spyder al firmei israeliene Rafael

Vânzarea sistemelor Spyder a fost posibilă după ce Rafael a câștigat licitația organizată de Ministerul Apărării din România pentru sisteme de apărare capabile să intercepteze drone, rachete de croazieră, muniții ghidate, avioane și elicoptere.

Spyder este un sistem mobil de apărare antiaeriană dezvoltat pe baza rachetelor aer-aer ale Rafael.

Este vorba de rachetele Derby, cu ghidaj prin radar, și rachetele Python 4 și Python 5 cu căutare termică, sistemul fiind completat de radare MMR fabricate de Israel Aerospace Industries.

Conform site-ului web al Rafael, sistemul Spyder este capabil să lanseze simultan până la patru interceptoare, atingând o rază maximă de acțiune de 40 de kilometri și o altitudine maximă de interceptare de 12 kilometri.