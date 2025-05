Israelul a lovit principalul aeroport din Yemen, într-un atac aerian împotriva houthi

Armata israeliană a efectuat marți un atac aerian asupra principalului aeroport din Sanaa, capitala Yemenului, al doilea în ultimele două zile, împotriva rebelilor houthi susținuți de Iran, ca reacție la un atac cu rachete lansat de aceștia duminică în apropiere de Aeroportul Ben Gurion din Israel, scrie BBC.

Potrivit oficialilor yemeniti, trei aeronave ale companiei Yemenia Airlines au fost distruse în urma raidurilor.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că atacul a vizat pistele, aeronavele și infrastructura aeroportului din Sanaa, și au acuzat rebelii că folosesc locația pentru a transporta arme și agenți. Alte ținte ale atacurilor au inclus centrale electrice esențiale pentru houthi și fabrica de ciment al-Imran din nordul capitalei.

Potrivit rebelilor houthi, cel puțin trei persoane au fost ucise în atac.

Israel’s military says it “fully disabled” Yemen’s Sanaa airport in missile strikes carried out in response to a Houthi missile that targeted Tel Aviv’s Ben Gurion Airport on Sunday. pic.twitter.com/LGG6wbjALR