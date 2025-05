Israelul a fost lovit de una dintre rachetele lansate din Yemen: 6 răniţi şi zeci de zboruri amânate, pe Aeroportul Ben Gurion

Israelul a fost lovit duminică de una dintre rachetele lansate din Yemen, după ce nu s-a reuşit interceptarea acesteia. Cel puţin şase oameni au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital, după ce racheta a aterizat în apropiere de Aeroportul Internaţional Ben Gurion, aflat lângă Tel Aviv. Totodată, în urma incidentului, zeci de zboruri au fost amânate, iar anumite avioane care ar fi trebuit să aterizeze au fost redirecţionate spre ale aeroporturi. Rebelii yemeniţi Houthi au revendicat atacul.

În mai multe zone din Israel s-au activat sirenele de avertizare duminică, după ce au fost lansate câteva rachete din Yemen, a anunţat armata israeliană. Ulterior, s-au auzit explozii în zonele aeroporturilor din Ierusalim şi Tel Aviv.

Apărarea antiaeriană a încercat să intercepteze rachetele trase din Yemen, a precizat armata israeliană într-un comunicat. Din nefericire, una dintre ele a căzut în apropiere de cel mai mare aeroport internaţional al ţării, au scris jurnaliştii de la CNN. Şase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale şi, ulterior, au fost duse la spital.

"În zonă s-a format un crater de câteva zeci de metri lăţime şi de câteva zeci de metri adâncime", a spus şeful poliţiei din regiunea centrală a Israelului, Yair Hezroni, într-o înregistrare video cu turnul control al aeroportului Ben-Gurion în fundal. O declaraţie emisă de poliţie a concluzionat un "impact de rachetă".

Ministrul apărării, Israel Katz, a ameninţat că aceia care lovesc Israelul "vor fi loviţi de şapte ori mai puternic", potrivit CNN.

