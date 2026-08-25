Israelul anunță oficial că menține trupe în Siria, după ce a bombardat poziții în care suspecta că se află militari turci

1 minut de citit Publicat la 19:11 25 Aug 2026 Modificat la 19:11 25 Aug 2026

Soldații israelieni desfășurați în sudul Siriei vor rămâne acolo "cât e nevoie", a anunțat ministrul israelian al Apărării. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a vizitat marți trupele desfășurate de țara sa în sudul Siriei și a transmis, cu această ocazie, hotărârea de a le menține aici cât timp vor exista "amenințări" împotriva securității statului evreu, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ministrul a efectuat această deplasare la o săptămână după șeful de stat major al armatei israeliene și după ce Israelul a bombardat fosta bază militară de la Abu al Duhur, în nord-vestul Siriei.

Guvernul de la Ierusalim a spus că bombardamentele au vizat să împiedice desfășurarea de trupe turce.

Ankara a dezmințit orice prezență la fața locului.

Israelul bombardează în Siria din 2024

Israelul a lansat sute de lovituri asupra Siriei de la căderea, în decembrie 2024, a regimului președintelui Bashar al-Assad, înlăturat de o coaliție islamistă.

De asemenea, statul evreu a desfășurat trupe în zona tampon plasată sub supravegherea ONU care separa forțele forțele israeliene și siriene pe platoul Golan, ocupat de Israel din 1967.

Israelul susține că a instituit aici "o zonă de securitate" pe care intenționează să o mențină.

WATCH: Israeli Defense Minister Katz visits IDF troops at the foot of Mount Hermon in Syria pic.twitter.com/UvFJeovbwS — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 25, 2026

"Acționăm aici zilnic pentru a dejuca amenințările, a elimina vestigiile vechiului regim, a împiedica consolidarea periculoasă a noii puteri", a declarat Katz într-o declarație video.

"Atâta timp cât vor exista amenințări, Forțele de apărare israeliene vor rămâne aici pentru a ne garanta securitatea. Ceea ce am făcut până în prezent este și ceea ce avem intenția de a face pe viitor", a adăugat el.

"Mesajul este clar și pentru președintele sirian: atunci când vă treziți dimineața în palatul dvs din Damasc, când vă ridicați ochii spre muntele Hermon și vedeți armata israeliană, știți că suntem acolo pentru a ne proteja comunitățile și frontiera", a mai afirmat Katz.

În ceea ce privește loviturile efectuate asupra bazei aeriene de la Abu al Duhur, el a reiterat că Israelul a "reacționat la o tentativă turcă de a se implanta în Siria, în detrimentul intereselor Israelului în materie de securitate".