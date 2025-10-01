ISW avertizează că Rusia se pregătește să atace România și Polonia și să dea vina pe Ucraina

Forțele speciale ruse pregătesc un atac sub steag fals. Foto: Profimedia Images

Institutul pentru Studiul Războiului avertizează, într-un raport publicat miercuri, că Rusia ar putea desfășura operațiuni de sabotaj asupra Poloniei și României. Potrivit raportului, „forțelor speciale” ruse ar viza „infrastructuri critice poloneze și incursiuni cu drone și ar putea da vina pe Ucraina”.

„Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice poloneze și incursiuni cu drone și ar putea da vina pe Ucraina. Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a acuzat nefondat Ucraina pe 30 septembrie că se pregătește să comită un atac sub steag fals cu forțe speciale și, eventual, drone împotriva infrastructurii critice poloneze pentru a implica Rusia și Belarus”, se arată în raport.

ISW estimează că Rusia stabilește probabil condiții informaționale astfel încât Rusia să poată da vina pe Ucraina pentru oricare dintre atacurile descrise pe care Rusia însăși le-ar putea comite împotriva Poloniei sau a altor state NATO. În mod similar, Rusia a acuzat Ucraina pe 26 septembrie că se pregătește să comită atacuri sub steag fals cu drone împotriva Poloniei și României pentru a instiga un război cu Rusia, în ciuda faptului că oficialii polonezi și români au atribuit Rusiei mai multe incursiuni cu drone în spațiile lor aeriene naționale în luna septembrie.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei, SVR, condus de Serghei Narîșkin, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin, a acuzat, marți, Ucraina că pregătește o provocare pe teritoriul Poloniei, cu scopul de a atrage NATO într-o confruntare directă cu Moscova.

Într-un material publicat pe site-ul serviciului, se spune că „de astă dată, complotul se învârte în jurul unui grup de sabotaj și recunoaștere (SRG) desfășurat pe teritoriul polonez, format din presupuși membri ai forțelor speciale rusești și belaruse.”

Conform sursei citate, „pentru participarea la înscenare au fost selectați candidați din 'Legiunea Libertății Rusiei' și din 'Regimentul K. Kalinovsky' din Belarus, care luptă de partea Forțelor Armate Ucrainene”.