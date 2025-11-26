Italia a adoptat legea care pedepsește femicidul cu închisoarea pe viaţă

2 minute de citit Publicat la 09:18 26 Noi 2025 Modificat la 09:18 26 Noi 2025

Introdusă de prim-ministrul Giorgia Meloni, legea a fost susținută de propriul guvern de extremă dreapta. Foto: Getty Images

Deputații din parlamentul italian au votat în unanimitate introducerea infracțiunii de femicid – uciderea unei femei – ca o lege distinctă, care va fi pedepsită cu închisoarea pe viață. Proiectul de lege a fost aprobat de cei 237 de deputaţi, marţi, în ziua dedicată luptei contra violenței asupra femeilor la nivel mondial, notează BBC.

Astfel, Italia devine una dintre puţine ţări care clasifică femicidul drept infracțiune distinctă. Introdusă de prim-ministrul Giorgia Meloni, legea a fost susținută de propriul guvern de extremă dreapta, precum și de parlamentarii opoziției. Mulți au purtat panglici roșii sau jachete roșii în memoria victimelor violenței.

De acum înainte, Italia va considera fiecare crimă a unei femei motivată de genul ei drept femicid.

„Infracțiunile de femicid vor fi studiate în contextul lor real”, a declarat judecătoarea Paola di Nicola, una dintre autoarele noii legi, despre semnificația acesteia.

Ea a făcut parte dintr-o comisie de experți care a examinat 211 crime recente ale femeilor pentru a le identifica caracteristici comune, apoi a elaborat legea femicidului.

"Această lege înseamnă că vom fi primii din Europa care vor dezvălui adevărata motivație a autorilor, care este ierarhia și puterea.”

Italia se alătură Ciprului, Maltei și Croației ca state membre ale UE care au introdus o definiție legală a femicidului în codurile lor penale.

Când se aplică legea italiană

Legea italiană se va aplica crimelor care reprezintă „un act de ură, discriminare, dominare, control sau subjugare a unei femei ca femeie” sau care au loc atunci când aceasta rupe o relație sau pentru a „limita libertățile sale individuale”.

Statistica Poliţiei din Italia arată o ușoară scădere a numărului de femei ucise anul trecut, la 116, dintre care 106 au fost motivate de gen. În viitor, astfel de cazuri vor fi înregistrate separat și vor atrage o condamnare automată pe viață, menită să descurajeze.

Dar legea femicidului are şi critici. Când proiectul de lege a fost prezentat pentru prima dată la începutul acestui an, un grup l-a numit „chiftea otrăvită”.

„Nu există nicio lipsă de protecție, nicio lacună legală de umplut”, așa se exprimă profesoara de drept Valeria Torre de la Universitatea Foggia. Ea consideră că noua definiție a femicidului este prea vagă și se va dovedi dificil de implementat pentru judecători.

De asemenea, deoarece majoritatea femeilor ucise în Italia sunt omorâte de actuali parteneri sau foști, demonstrarea faptului că motivul este genul va fi dificilă.

„Mă tem că guvernul vrea doar să convingă oamenii că face ceva pentru această problemă”, a declarat ea pentru BBC. „Ceea ce avem nevoie cu adevărat este un efort economic mai mare pentru această problemă... pentru a depăși problemele inegalității din Italia.”

Chiar și cei care aprobă legislația împotriva femicidului sunt de acord că aceasta trebuie să vină însoțită de măsuri mult mai ample împotriva inegalității de gen.

Sesiunea de marți a parlamentului italian s-a încheiat târziu seara la Roma cu discursul final al unui deputat al partidului de guvernământ, care a promis că violența împotriva femeilor „nu va fi tolerată, nu va rămâne nepedepsită”.

Legea, întâmpinată cu aplauze

Legea a fost aprobată de toți cei 237 de deputați și întâmpinată cu o explozie de aplauze.

„Acest lucru arată că, în lupta împotriva violenței împotriva femeilor, țara noastră are o voință politică comună”, susține judecătoarea Paola di Nicola, acceptând în același timp că mai este mult de parcurs.

„Arată că Italia vorbește în sfârșit despre violența împotriva femeilor care are rădăcini adânci. Primul efect este de a face țara să discute despre ceva cu care nu s-a confruntat niciodată până acum.”