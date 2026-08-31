Italia prelungește cu 15 zile suspendarea spațiului Schengen cu Spania după criza migranților din Ceuta

Italia prelungește cu 15 zile suspendarea spațiului Schengen la granița cu Spania după criza migranților din Ceuta. FOTO: Getty Images

Italia a decis luni să prelungească cu 15 zile suspendarea suspendarea acordurilor Schengen faţă de Spania, instituită la 1 august pentru o perioadă de o lună din cauza situaţiei din Ceuta, a anunţat Ministerul de Interne de la Roma.

'Decizia a fost luată, în conformitate cu analiza efectuată de Comitetul de analiză a imigraţiei şi a securităţii frontierelor, din cauza menţinerii elementelor de evaluare care motivaseră reintroducerea lor la 1 august', a precizat ministerul într-un comunicat, scrie Agerpres.



Roma precizează că decizia a fost luată 'având în vedere, de asemenea, iniţiativele lansate deja de Spania, în colaborare cu Uniunea Europeană, pentru ca situaţia din această regiune (Ceuta, n.red.) să se poată orienta spre o normalizare viitoare'.



Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni că guvernul său continuă să ancheteze cu privire la cele întâmplate, la o lună după ce aproximativ 70.000 de migranţi au intrat din Maroc în exclava spaniolă nord-africană.



Zeci dintre au murit ori sunt daţi dispăruţi, iar câteva mii se află în continuare în Ceuta.

Madridul şi partidele de opoziţie din Italia au calificat această decizie drept propagandă, având în vedere că intrarea în enclavă nu oferă automat acces la spaţiul Schengen şi că Italia nu are frontieră comună cu Spania.

Deși Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, măsura afectează persoanele care călătoresc cu avionul sau cu barca între cele două țări.

Italia a fost prima țară care a transmis că spațiul Schengen ar trebui închis pentru Spania, după ce în exclava spaniolă au intrat 60.000 de mii de migranți dinspre Maroc.

Măsura a dus la un scandal de proporții cu Spania. Guvernul spaniol a avertizat Italia că va lua „măsuri proporționale” dac nu va elimina controalele la frontieră impuse călătorilor care sosesc din Spania. În replică, Guvernul de la Roma i-a transmis celui de la Madrid că Italia „nu primește ordine” pe tema controalelor la frontieră.