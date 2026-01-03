Iulian Chifu, după ce SUA au lovit Venezuela: "În acest moment o schimbare de regim se poate întâmpla"

Trump a transmis că Maduro soția acestuia au fost capturaţi / Sursă colaj foto: Hepta

Analistul de politică externă, Iulian Chifu, a declarat, la Antena 3 CNN, că "în acest moment o schimbare de regim se poate întâmpla" la Caracas, după ce SUA au lovit Venezuela, sâmbătă, precizând şi că "e puţin probabil ca piaţa de petrol să se schimbe major".

"Avem de-a face cu un atac şi cu o retragere, deci nu cu o inscursiune la sol. Efectele deja se văd în Venezuela, formula clasică o cunoaştem deja. E un atac de combatere a reţelelor de trafic de droguri, dar în spate se află acea negociere de care a pomenit şi Maduro: li s-a oferit lui şi grupării din jurul lui să părăsească Venezuela, lăsând ca, cel care a câştigat alegerile democratice din urmă cu 1 an să preia preşedinţia Venezuelei.

E puţin probabil ca piaţa de petrol să se schimbe major. Maduro anunţa în fiecare an că e o tentativă de lovitură de stat la adresa sa. Trebuie spus foarte clar că ar fi o greşeală mare dacă Maduro mobilizează populaţia şi dă arme la civili. Cred că în acest moment o schimbare de regim se poate întâmpla", a declarat Iulian Chifu, analist de politică externă, la Antena 3 CNN.

Trump a transmis că Maduro soția acestuia au fost capturaţi

Trump nu a oferit mai multe detalii despre cum a fost capturat Maduro sau unde a fost dus, dar a transmis că liderul venezuelean a fost "transportat în afara țării".

"Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes o lovitură pe scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat, împreună cu soția sa, și transportat în afara țării. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele de ordine din SUA.

Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni", a transmis Donald Trump, într-un mesaj pe Truth Social.