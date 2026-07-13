Jaful de la Luvru ar fi fost organizat la comandă. Mărturii din dosar. "Arhitectul" loviturii a fost nemulțumit: "Puteați lua mai mult"

Doi dintre bărbații acuzați că au furat bijuterii ale Coroanei în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru din Paris, în octombrie anul trecut, le-au spus anchetatorilor că "arhitectul" jafului a fost nemulțumit și considera că "puteau să ia mai mult". FOTO: presse.louvre.fr

Doi dintre bărbații acuzați că au furat bijuterii ale Coroanei în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru din Paris, în octombrie anul trecut, le-au spus anchetatorilor că "arhitectul" jafului a fost nemulțumit și considera că "puteau să ia mai mult". Informațiile apar în stenogramele audierilor consultate de publicația franceză Le Monde, scrie The Guardian.

Suspecții, identificați ca fiind Abdoulaye N. și Ghelamallah A., au declarat în fața judecătorilor că au spart Galeria Apollo din Luvru la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să îl dezvăluie, invocând temeri pentru siguranța familiilor lor.

Cei doi au reușit să fure opt bijuterii, printre care diademe, un pieptene ornamental, coliere și cercei. În timpul fugii au scăpat însă o coroană împodobită cu pietre prețioase, purtată în secolul al XIX-lea de împărăteasa Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea.

"Da, eu am scăpat-o, a căzut din geantă", ar fi recunoscut Abdoulaye N. în fața anchetatorilor. După ce i-a fost arătată o fotografie cu coroana grav avariată, acesta a adăugat: "Nu a fost bine ce am făcut. Este foarte grav."

Suspectul a declarat că el și complicele său au predat restul bijuteriilor presupusului organizator al jafului, care s-a declarat dezamăgit de rezultat. "Nu era mulțumit. Credea că puteam să luăm mai mult", le-a spus el anchetatorilor.

Ambii suspecți au afirmat că au fost recrutați cu doar două sau trei zile înainte de spargere. Înainte de jaf, au primit un videoclip filmat în interiorul Galeriei Apollo, în care erau prezentate vitrinele cu bijuteriile din perioada lui Napoleon, pentru a se pregăti de operațiune.

Potrivit declarațiilor lui Abdoulaye N., misiunea lor era foarte clară: "Spargeți geamurile și luați bijuteriile din vitrine."

Fostă vedetă pe rețelele sociale și pasionat de motociclete, Abdoulaye N. a spus că avea probleme financiare și că i s-au promis între 15.000 și 20.000 de euro pentru participarea la jaf, cu posibilitatea de a primi mai mult, în funcție de valoarea bunurilor furate.

Acesta a susținut că motivul clientului era pur financiar și că intenționa să revândă bijuteriile. "Știam că urmează să jefuiesc Luvrul", le-ar fi spus anchetatorilor.

În schimb, Ghelamallah A. a declarat că nu știa care era ținta. El susține că i s-a spus inițial că este vorba despre "un magazin de bijuterii din Paris”, nu despre cel mai vizitat muzeu din lume. "Dacă aș fi știut, nu aș fi intrat niciodată acolo", a declarat acesta, precizând că negociase un onorariu cuprins între 20.000 și 25.000 de euro.

Anchetatorii spun că cei doi au ajuns pe un balcon de la primul etaj folosind un lift pentru mobilier, după care au spart un geam al Galeriei Apollo și au început să taie vitrinele în care erau expuse bijuteriile.

"Când am intrat, nu era nimeni. Era întuneric, doar vitrinele erau iluminate. În depărtare vedeam agenții de pază mișcându-se în spatele unei uși", a declarat Abdoulaye N.

El a explicat că știa că timpul era limitat. "Trebuia să luăm cât mai multe bijuterii. Dacă stăteam mai mult de trei minute, știam că trebuie să plecăm, altfel urma să fim descoperiți. Din punctul meu de vedere, am stat prea mult."

Cei doi susțin că nu știu unde au ajuns bijuteriile furate și au refuzat să ofere anchetatorilor informații despre presupusul organizator sau despre eventuali complici, invocând teama de represalii.

"Nu sunt niște oameni cu care să te joci", a spus Ghelamallah A. La rândul său, Abdoulaye N. a afirmat că, deși nu a fost amenințat direct, a primit apeluri telefonice în perioada în care se afla în arest, în care i s-a cerut să păstreze tăcerea.

Potrivit publicației Le Monde, anchetatorii nu au confirmat deocamdată afirmațiile suspecților potrivit cărora aceștia ar fi acționat la comanda unei alte persoane.