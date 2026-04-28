James Comey, fost director FBI, a fost pus sub acuzare pentru că l-ar fi „amenințat pe Donald Trump cu moartea”

James Comey, fost director FBI, a fost inculpat marți din cauza unei fotografii cu scoici despre care oficialii au spus că reprezenta o amenințare la adresa președintelui Donald Trump, marcând a doua încercare a administrației de a-l urmări penal pe unul dintre cei mai importanți adversari politici ai săi, au declarat pentru CNN trei surse. Un mandat de arestare pe numele lui Comey a fost emis.

Comey este acuzat de amenințare la adresa președintelui și de transmiterea unei amenințări prin mijloace de comunicare interstatală, potrivit documentelor instanței.

„El a publicat pe rețeaua socială Instagram o fotografie care prezenta scoici aranjate într-un model ce forma «86 47», pe care un destinatar rezonabil, familiarizat cu circumstanțele, l-ar interpreta ca o exprimare serioasă a intenției de a-i face rău președintelui Statelor Unite”, se arată în actul de inculpare.

Trump a cerut de mult timp ca adversarii săi politici să fie puși sub acuzare, inclusiv fostul director al FBI, pe care îl consideră unul dintre personajele-cheie al mișcării contra sa.

În luna mai a anului trecut, Comey a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu scoici pe o plajă care formau numerele „86 47”, despre care criticii au spus că făceau referire la eliminarea sau uciderea lui Trump.

În limbaj colocvial, numărul 86 poate însemna „a scăpa de ceva” sau „a arunca ceva”. Trump este în prezent al 47-lea președinte al Statelor Unite. Comey a publicat fotografia cu descrierea: „Formațiune interesantă de scoici în timpul plimbării mele pe plajă”.

Imediat după postare, republicanii și oficialii administrației au lansat critici dure la adresa lui Comey, iar secretara Homeland Security de la acea vreme, Kristi Noem, a anunțat că acesta va fi investigat de Secret Service pentru ceea ce ea a numit un apel „la asasinarea” lui Trump.

Secret Service l-a audiat pe Comey timp de mai multe ore la Washington, un pas neobișnuit pentru agenție în cazul unei amenințări nespecifice. Comey le-a spus anchetatorilor că a văzut scoicile pe o plajă din Carolina de Nord.

Directoarea serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, a declarat pentru Fox News, după postarea lui Comey, că fostul director ar trebui „băgat după gratii pentru asta” și că este „foarte îngrijorată” pentru viața lui Trump.

Comey a șters postarea în aceeași zi, scriind pe rețelele sociale că a presupus că scoicile reprezentau „un mesaj politic”, dar că „nu și-a dat seama că unii oameni asociază aceste numere cu violența”.

„Nu mi-a trecut niciodată prin minte asta, dar mă opun violenței de orice fel, așa că am șters postarea”, a scris el.

Experți juridici și în securitate au declarat pentru CNN că un astfel de caz împotriva lui Comey ar putea fi lipsit de rezultat, mai ales având în vedere protecțiile privind libertatea de exprimare din Statele Unite.

O a doua inculpare

Dosarul împotriva lui Comey marchează o nouă ofensivă a Departamentului de Justiție al lui Trump pentru a obține condamnarea fostului director, care a devenit un critic ferm al președintelui după ce a fost demis de Trump în 2017, în contextul anchetei privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.

În septembrie anul trecut, Departamentul de Justiție l-a pus pentru prima dată sub acuzare pe Comey, acuzându-l că a mințit Congresul în legătură cu scurgeri de informații către presă. Dosarul a fost respins la sfârșitul anului trecut de un judecător federal, care a constatat că procurorul interimar al SUA pentru Districtul de Est al Virginiei fusese numit în mod necorespunzător, ocolind aprobarea Senatului.

Fostul director a intrat în conflict cu Trump încă înainte ca acesta să fie ales pentru prima dată președinte, pentru că agenția condusă de Comey investiga campania lui Trump și legăturile acesteia cu Rusia. Comey a fost demis la câteva luni după învestire.

De la concedierea sa, Comey a devenit un critic vehement al lui Trump și unul dintre principalii inamici ai republicanilor de la Casa Albă și din Capitol Hill. Comey a fost, însă, și cel care i-ar fi facilitat lui Trump venirea la Casa Albă, în 2016. Pe 28 octombrie, cu câteva zile înainte de alegeri, el anunța că FBI-ul redeschide dosarul împotriva lui Hillary Clinton pe tema e-mail-urilor sale din perioada în care era secretar de stat, scandal care, la vremea respectivă genera interes. Criticii spun că acel anunț a dus la pierderea alegerilor de către Clinton.