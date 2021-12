Antena 3 › Externe › James Rosapepe, interviu în exclusivitate pentru Antena 3: ”România, un aliat-cheie care se bucură de susținerea americanilor” James Rosapepe, interviu în exclusivitate pentru Antena 3: ”România, un aliat-cheie care se bucură de susținerea americanilor”

James Rosapepe, interviu în exclusivitate pentru Antena 3: ”România, un aliat-cheie care se bucură de susținerea americanilor”

Sursa foto: YouTube/Ambasada Romaniei in SUA Romanian Embassy in the US

Fostul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti la finalul anilor '90, James Rosapepe, este acum preşedintele unei organizații dedicate promovării relațiilor româno-americane.