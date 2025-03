JD Vance a fost huiduit în timpul unui concert la Washington: „Ați distrus acest loc”

Vicepreședintele Statelor Unite JD Vance a fost întâmpinat cu huiduieli puternice în timpul unui concert la Centrul Kennedy din Washington, unde a mers împreună cu soția sa, Usha Vance.

Potrivit The Washington Post, în seara zilei de 13 martie, vicepreședintele SUA Vance și soția sa au asistat la un spectacol al Orchestrei Simfonice Naționale la Centrul Kennedy din Washington.

În timp ce cuplul s-a așezat în sala de concert plină, publicul i-a întâmpinat cu un cor de huiduieli. Huiduielile au durat peste 30 de secunde.

The Kennedy Center erupts in boos when JD Vance takes his seat. Brutal.



