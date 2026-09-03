JD Vance crede că Anticristul ar putea „fi printre noi”. De ce americanii republicani nu sunt surprinși: „Mulți cred asta deja”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat recent, într-un podcast, că deși nu știe dacă sfârșitul lumii este aproape, nu ar „șocat” să afle că „Anticristul este printre noi”. Deși afirmațiile ar putea părea controversate, un apropiat vicepreședintelui SUA a declarat că majoritatea americanilor care votează cu Partidul Republican „deja cred aceste lucruri”, relatează BBC.

JD Vance, care s-a convertit la catolicism în 2019, pe când avea 35 de ani, a vorbit despre sfârșitul lumii și Anticristul într-o discuție cu Bryce Crawford, realizatorul unui podcast.

„Dacă cred că se apropie sfârșitul lumii? Nu știu. Și cred că, din punct de vedere spiritual, mi-ar face rău, probabil, să mă concentrez prea mult pe asta, deoarece sunt alte lucruri de făcut. Trebuie să fiu bun cu soția mea, cu copiii mei. Trebuie să fiu un lider cât pot eu de bun pentru Statele Unite ale Americii. Cred că sunt lucruri care se întâmplă în lume care mă fac să simt că nu ar fi un șoc să aflu că Anticristul este printre noi. Dar acum încerc să mă concentrez să îndeplinesc cât mai mult din lucrarea lui Dumnezeu”, a spus JD Vance.

În creștinism, expresia „sfârșitul vremurilor” se referă la teoriile cu privire la ce se va întâmpla la sfârșitul lumii. Mulți teologi, creștini practicanți și preoți cred că Dumnezeu are un plan divin pentru când lumea se va sfârși. Anticristul este dușmanul lui Dumnezeu, o ființă care apare în ultima parte din existența lumii și preia controlul asupra creației Domnului.

Astfel, deși declarațiile lui Vance privind „sfârșitul vremurilor” ar putea părea controversate, în SUA ele sunt o credință „foarte, foarte răspândită” printre americani, a declarat un prieten de-al vicepreședintelui SUA pentru BBC.