Primul mesaj al lui Joe Biden după sosirea în Europa

Biden are, joi, pe agendă, un adevărat tur de forță diplomatic, care include discuții cu liderii G7, grupul celor mai dezvoltate state din lume, și o întâlnire cu președintele Consiliului European, Charles Michel.

Președintele american nu a făcut declarații de presă înainte de a participa la summit-ul NATO însă a publicat un mesaj pe contul său de Twitter.

"Liderii NATO s-au întâlnit astăzi la Bruxelles, la o lună de la începutul invaziei neprovocate și nejustificate lansată de Rusia în Ucraina. Vom continua să sprijinim Ucraina cu asistență de securitate, pentru a lupta împotriva agresiunii ruse și pentru a-și susține dreptul la autoapărare", se spune în mesajul președintelui SUA.

NATO leaders met today in Brussels — one month since the start of Russia’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. We will continue to support Ukraine with security assistance to fight Russian aggression and uphold their right of self-defense. pic.twitter.com/F582A9qDJw