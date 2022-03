Joe Biden, gafă de proporții. A numit-o pe Kamala Karris ”prima doamnă”, stârnind hohote de râs

Joe Biden a făcut o confuzie în timp ce încerca să explice că Harris nu a mers cu el la un eveniment, deoarece soțul ei, Doug Emhoff, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 mai devreme în cursul zilei.

”S-a produs o mică schimbare în programul celor care se află pe scenă pentru că soțul primei doamne a contractat COVID-19”, a spus Biden. Discursul său a fost publicat pe rețelele de socializare.

Joe Biden refers to Kamala Harris as The First Lady when announcing her husband, Doug Emhoff, tested positive for Covid:



"The First Lady's husband has tested positive for covid." pic.twitter.com/JgcUBH3azj