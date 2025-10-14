Joe Biden l-a felicitat pe Donald Trump după semnarea acordului de pace din Gaza

Biden l-a felicitat pe Trump după acordul din Gaza, dar a şi adăugat: "Administrația mea a lucrat pentru a aduce ostaticii acasă". Foto: Getty Images

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, l-a lăudat pe Trump pentru că a promovat acordul de pace dintre Israel și Hamas, într-o postare pe platforma X. De asemenea, acesta a ţinut să precizeze: "Guvernul meu a lucrat fără încetare pentru a aduce ostaticii acasă".

"Drumul către acest acord nu a fost ușor. Administrația mea a lucrat neobosit pentru a aduce ostaticii acasă, a oferi ajutor civililor palestinieni și a pune capăt războiului. Îl felicit pe președintele Trump și echipa sa pentru munca depusă în vederea obținerii unui acord de încetare a focului”, a scris Biden pe X.

Trump l-a criticat în mod regulat pe Biden în timpul celui de-al doilea mandat, chiar atacându-l pe el și pe fostul președinte Barack Obama mai devreme astăzi, în timp ce acesta vorbea la Knesset, parlamentul Israelului.

El a numit administrația Biden cea mai proastă din istoria SUA, apoi a spus că Obama „nu este cu mult în urmă”. Comentariile au stârnit aplauze, conform NBC News.

Biden a spus că speră ca acordul de pace aranjat de Trump să dureze. „Acum, cu sprijinul Statelor Unite și al lumii, Orientul Mijlociu se află pe un drum spre pace, care sper să dureze și un viitor pentru israelieni și palestinieni deopotrivă, cu măsuri egale de pace, demnitate și siguranță”, a scris el pe X.

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

Trump s-a întors la Washington

Președintele american a părăsit, luni seară, orașul egiptean Sharm el-Sheikh, Egipt, după ce a semnat un acord de încetare a focului în Gaza alături de mai mulți lideri internaționali.

După ce a fost primit cu aplauze în Israel și a susținut un discurs în Knesset, președintele SUA a ajuns în Egipt, pentru startul summit-ului menit să asigure implementarea planului său de pace în 20 de puncte pentru Gaza.

"Este prima dată când criza din Orientul Mijlociu i-a reunit pe oameni, în loc să-i despartă, și (e prima oară când spunem că) viitorul nostru nu va fi determinat de luptele generațiilor trecute, ceea ce ar fi o prostie. Așadar, haideți să continuăm împreună, în spiritul cooperării și al bunăvoinței care ne-a adus în sfârșit la această realizare incredibilă și istorică", a spus Donald Trump.

"Totul s-a realizat într-o unică perioadă scurtă de timp. Cele mai mari înțelegeri pur și simplu se întâmplă. Și asta s-a întâmplat chiar aici. Și poate că acesta va fi cel mai mare acord dintre toate", a adăugat el.