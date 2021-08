Joe Biden, prima reacție după ce talibanii și-au declarat victoria în Afganistan: "Ameninţările au trecut dincolo de graniţe"

”Ameninţările au trecut dincolo de graniţe", a spus preşedintele Statelor Unite ale Americii.

De asemenea, Joe Biden şi-a justificat decizia de a retrage forţele armate ale SUA din Afganistan: "Nu mai sacrififcăm vieți americane în Afganistan".

Întreaga omenire a asistat la discursul preşedintelui american, după ce trupele americane au fost retrase, iar orașele Afganistanului au fost cucerite unul după altul de către talibani.

"Astăzi doresc să vă vorbesc despre situaţia din Afganistan. Echipa mea şi eu însumi monitorizăm îndeaproape situaţia din Afganistan şi trecem repede la acţiune pentru a executa planul pe care l-am pregătit, pentru a lua toate măsurile necesare, inclusiv în cazul acestui colaps rapid.

Vreau să vă reamintesc cum am ajuns în această situaţie, care sunt interesele Americii în Afganistan. Am mers în Afagnistan acum aproape 20 de ani, cu scopuri clare. Scopul era să îi pridem pe cei care ne atacaseră în 11 septembrie 2001 şi să să ne asigurăm că Al-Qaeda nu mai poate folosi Afganistanul ca bază pentru a ne ataca. Şi am făcut acest lucru, am reuşit să destabilizăm Al-Qaeda în Afganistan. Nu am abandonat niciodată încercarea de a-l prinde pe Osama bin Laden, lucru pe care l-am reuşit acum 10 ani. Misiunea noastră în Afganistan nu era o misiune de clădire a unei naţiuni, de crearea unei democraţii unificate centralizate. Interesul nostru în Afganistan rămâne astăzi ceea ce a fost întotdeauna: prevenirea unui atac terorist pe teritoriul Americii.

Ani de-a rândul, am spus că misiunea noastră ar trebui să se axeze îndeaproape pe contraterorism, nu pe contrainsurgenţă şi pe clădirea unei naţiuni. De aceea, în 2009 când eram vicepreşedinte şi acum în calitate de preşedinte, cred că trebuie să ne axăm pe ameninţările de astăzi, nu pe ameninţările din trecut. În zilele noastre, ameninţările au trecut dincolo de graniţele Afganistanului. Vedem situaţia din Somalia, Al-Qaeda prezent în peinsula arabică. Încercările Isis de a crea un califat în Siria şi Irak, şi de crea afiliaţi în mai multe ţări din Africa şi Asia. Aceste ameninţări ne-au atras atenţia şi ne-au consumat şi resursele. Am derulat misiuni eficiente de contraterorism în multe ţări, însă sunt ţări în care nu avem prezenţă militară permanentă. Dacă este cazul, vom face acelaşi lucru şi în Afganistan (...) Liderii politici din Afganistan au cedat şi au fugit din ţară. Armata afgană s-a prăbuşit, uneori chiar şi fără luptă. Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână a consolidat ideea că oprirea implicării noastre în Afganistan a fost decizia corectă (...)

Sunt profund întristat de ceea ce se întâmplă acum. Dar nu regret decizia de a opri participarea noastră la războiul din Afganistan. Scenele observate în Afganistan sunt şocante, mai ales pentru veteranii noştri, pentru diplomaţi, pentru angajaţii umanitari, pentru toţi cei care au petrecut timp pe teren pentru susţinerea poporului afgan. Este trist pentru cei care au pierdut persoane iubite în Afganistan, pentru americanii care au luptat acolo pentru slujirea ţării noastre. Este o situaţie profundă la nivel personal, inclusiv pentru mine", a declarat Joe Biden.

Șeful Casei Albe a avertizat că armata americană va riposta dacă va fi atacată de insurgenţii talibani în cursul operaţiunilor de evacuare a personalului din Afganistan.

