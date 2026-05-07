Jordan Bardella, vizat de o anchetă a procurorilor europeni într-un caz de utilizare abuzivă a fondurilor UE

Publicat la 23:36 07 Mai 2026

Jordan Bardella, preşedintele Adunării Naţionale (RN, extremă dreapta). Sursa foto: Hepta

Parchetul European a lansat o investigație privind presupusa utilizare abuzivă a fondurilor UE pentru sesiuni de "training media" destinate liderului formațiunii de extremă dreapta "Adunarea Națională / Rassemblement National (RN)", Jordan Bardella, scrie Politico, citând un ofical al partidului menționat.

Ancheta vine după o plângere depusă în decembrie anul trecut de organizația "AC!! Anti-Corruption".

Reprezentantul Rassemblement National a respins acuzațiile formulate la adresa lui Bardella.

"Serviciile de 'training media' au fost furnizate de un prestator și au respectat regulile Parlamentului European, fiind aprobate de autoritățile Parlamentului European (...) pentru mai mulți eurodeputați ai grupului Rassemblement National, inclusiv Jordan Bardella", a declarat oficialul RN, care a solicitat anonimatul.

Potrivit acestuia, serviciile au fost întrerupte înaintea alegerilor prezidențiale din 2022.

În acel an, șefa RN, Marine Le Pen, a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, înainte de a pierde în fața președintelui francez în funcție, Emmanuel Macron.

Jordan Bardella și Marine Le Pen sunt în prezent considerați favoriți înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Potrivit mai multor publicații franceze, plângerea împotriva lui Bardella a fost depusă inițial la Parchetul Național Financiar din Franța, înainte de a fi transferată către Parchetul European.

Oficialul RN citat de Politico a comentat că plângerea reprezintă o "instrumentalizare politică" a sistemului judiciar francez.

Parchetul Național Financiar și Parchetul European nu au răspuns solicitărilor de comentarii formulate de Politico.

Noua investigație apare în contextul în care Marine Le Pen, șefa grupului parlamentar al Rassemblement National, încearcă, la rândul ei, să anuleze condamnarea pentru deturnare de fonduri care îi interzice să candideze la alegerile prezidențiale din 2027.

Planurile prezidențiale ale partidului rămân momentan neclare până la pronunțarea apelului, așteptată în luna iulie.