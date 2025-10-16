Jurnaliștii de la Pentagon şi-au predat legitimațiile. Ce a făcut Pete Hegseth a provocat protestul presei americane

Protestul jurnaliştilor din SUA după ce Pete Hegseth le-a restricţionat activitatea. Au predat legitimațiile şi au părăsit Pentagonul. Sursa foto: Profimedia

Zeci de reporteri au predat legitimațiile de acces și au părăsit Pentagonul, miercuri, în loc să accepte restricțiile impuse de guvern asupra activității lor, îndepărtând jurnaliștii care relatează despre armata americană și mai departe de sediul puterii sale. Casa Albă susţine că a impus noile reguli „de bun simț” pentru a ajuta la reglementarea unei prese „foarte perturbatoare”, relatează AP.

Efectul? A fost un protest față de noua politică a secretarului Apărării, Pete Hegseth, care restricționează sever accesul presei.

Mulți dintre reporteri au așteptat să plece împreună la ora 16:00, termenul limită stabilit de Departamentul Apărării, pentru a ieși din clădire. Pe măsură ce se apropia ora, cutii cu documente umpleau un coridor al Pentagonului, iar reporterii cărau scaune, un copiator, cărți și fotografii vechi în parcare, din spații de lucru brusc abandonate. Aproximativ 40-50 de jurnaliști au plecat împreună după ce au predat ecusoanele.

„E trist, dar sunt și foarte mândră de corpul de presă cu care am rămas uniți”, a spus Nancy Youssef, reporteră la The Atlantic, care are un birou la Pentagon din 2007. Ea a luat o hartă a Orientului Mijlociu în mașină.

Nu este clar ce impact practic vor avea noile reguli, deși organizațiile de știri au promis că vor continua o acoperire robustă a armatei, indiferent de punctul de observație.

Pentagonul îşi schimbă politica

Departamentul Apărării al SUA se pregătește pentru o schimbare istorică în politicile sale de gestionare a personalului, cu obiectivul declarat de a consolida securitatea națională și de a preveni scurgerile de informații care ar putea compromite operațiunile militare americane.

Publicaţia italiană La Stampa subliniază că aceste măsuri ascund, de fapt, o strategie mult mai complexă și controversată, care riscă să transforme modul în care forțele armate își monitorizează angajații și gestionează comunicațiile.

Conform unor surse confidențiale și documente dezvăluite de Washington Post, Pentagonul a elaborat o serie de reguli valabile pentru peste 5.000 de persoane, inclusiv soldați, civili și contractori, să semneze acorduri de confidențialitate și mai stricte decât cele actuale.

Aceste documente interzic categoric răspândirea oricăror informații „nepublice”, iar oricine le încalcă se va confrunta cu sancțiuni administrative sau penale. În esență, ne îndreptăm către un model de control total, care ar putea implica și personal de nivel inferior sau asistenți administrativi, adesea considerați figuri mai puțin „suspecte”.

Dar adevărata inovație o reprezintă introducerea testelor poligraf aleatorii sau a verificărilor surpriză care sunt destinate să fie aplicate întregului personal de la Pentagon. Aceasta este o procedură mult mai invazivă decât practicile actuale, care până acum au implicat utilizarea detectoarelor de minciuni doar în cazuri specifice și confidențiale.