Producătorul rus Kalașnikov a creat gloanțele anti-dronă: Cum funcționează noua armă de asalt a Rusiei

Kalashnikov Concern a declarat că intenționează să producă în masă aceste cartușe, oficializând un efort național de a produce muniție care să distrugă dronele. FOTO: Hepta

Principalul producător rus de arme ușoare, Kalashnikov Concern, a anunțat joi că dezvoltă cartușe de calibrul 5,45 mm - actuala muniție folosită de armele de asalt de tip Kalașnikov - special concepute pentru a doborâ dronele, potrivit Business Insider.

Deși tipuri similare de gloanțe au apărut sporadic pe frontul ucrainean de anul trecut, Kalashnikov Concern a declarat că intenționează să producă în masă aceste cartușe, oficializând un efort național de a produce muniție pe care trupele să o folosească pentru distrugerea dronelor.

Producătorul de arme a declarat că încărcătorul cu 30 de cartușe este construit pentru arma de asalt de tip Kalașnikov, AK-12 (folosită în prezent de armata rusă), fiecare glonț eliberând un „proiectil cu elemente multiple care crește semnificativ probabilitatea de a lovi dronele”.

Kalashnikov Concern a declarat că aceste cartușe pot fi trase atât în regim de foc automat, cât și foc cu foc. Cartușele speciale au fost testate împotriva unei drone în zbor și a unei alte drone care zboară de-a lungul unei traiectorii prestabilite.

Ucraina își produce propriile cartușe de pușcă anti-drone, cu un glonț numit „Horoshok” sau „Micul Bob de Mazăre”, care se divide în fragmente multiple pentru a lărgi zona de impact. Kievul a declarat în decembrie că intenționează să producă 400.000 de astfel de cartușe pe lună.

Cu toate acestea, cartușul ucrainean de 5,56 mm face ca glonțul să parcurgă o anumită distanță înainte de a se fragmenta - extinzând raza de acțiune a armei.

Cum funcționează noua armă a rușilor

Kalashnikov Concern a declarat în anunțul său că fragmentele gloanțelor sale „s-au separat sistematic la ieșirea din țeavă” în timpul testelor împotriva dronelor mici și rapide.

Se crede că unele unități rusești au făcut publică pentru prima dată ideea generală, cum ar fi un grup de soldați care s-au filmat în februarie 2025 folosind gloanțe de oțel și tuburi termocontractabile pentru a converti cartușele de 7,62 mm în gloanțe improvizate, asemănătoare cartușelor de pușcă.

Centrul Naval de Război Terestru al Marinei SUA a declarat în februarie că dezvoltă un „cartuș anti-dronă” care conține gloanțe speciale care se desfac în trei fragmente. Alte startup-uri americane și europene își vând propriile versiuni de cartușe similare.

Între timp, conceptul atrage atenția industriei de apărare mai mari. Filiala belgiană a Thales, compania cu sediul în Franța, a construit o rachetă sol-aer, calibrul 70 mm, umplută cu alice de oțel, pentru a contracara dronele de atac unidirecționale precum Shahed.