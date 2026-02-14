Aceste drone ucrainene nu doar ucid. Ele livrează și biscuiți cu ovăz

Trimiterea de provizii către soldați a devenit tot mai dificilă, iar Ucraina a apelat tot mai mult la aeronave fără pilot. sursa foto: Getty

Într-un război în care dronele au devenit sinonime cu distrugerea, unele sunt folosite și pentru a arunca pachete cu provizii către soldații ucraineni din prima linie, dezvăluie un reportaj The New York Times.

Comenzile au început să sosească în jurul orei 7:30, într-o dimineață de joi – liste obișnuite de cumpărături, în condiții cu totul extraordinare.

Șuncă afumată. Biscuiți cu ovăz. Maioneză. Piure de cartofi.

„Recepționat”, a transmis prin radio comandantul.

Clienții erau soldați ucraineni din buncăre și tranșee de pe front, care solicitau provizii aruncate din aer cu ajutorul dronelor. Ucraina a perfecționat acest tip de livrări din necesitate, oferind un nou sens dronelor, într-un război în care acestea sunt asociate în principal cu moartea și distrugerea.

„Încercăm să le facem viața puțin mai plăcută, să le ridicăm moralul, ca să nu se simtă atât de doborâți acolo”, a spus un soldat cu indicativul Lesyk, care pregătește pachetele pentru lansare în regiunea estică Dnipro.

„Chiar și lucrurile mici contează”, a adăugat el.

Pe măsură ce dronele de atac domină câmpul de luptă, orice deplasare pe linia frontului presupune riscuri uriașe. Astfel, trimiterea de provizii către soldați a devenit tot mai dificilă, iar Ucraina a apelat tot mai mult la aeronave fără pilot. Soldații povestesc cum prind din aer apă, baterii externe și alte bunuri esențiale, lansate noaptea.

O mare parte din misiuni sunt îndeplinite de dronele grele ucrainene Vampire, care pot trece cu ușurință de la misiuni de atac la livrarea unor mici „conforturi”. Pot zbura în condiții meteo dure și, potrivit armatei ucrainene, sunt mai greu de doborât decât alte drone.

Rușii le numesc Baba Yaga, după vrăjitoarea din folclorul slav care vânează noaptea. Când aduc bunătăți, unii soldați ucraineni le spun „drona mamă”.

Țigări. Șervețele umede. Cafea. Shaorma. Chiar și un tort aniversar cu cremă de alune și ciocolată. Unitatea lui Lesyk, cunoscută sub numele de „Lupii lui Da Vinci”, încearcă să onoreze toate solicitările. Scopul este să livreze zilnic, uneori în aceeași zi – un serviciu la care până și Amazon ar putea doar visa.

Zurba, un soldat de 22 de ani, merge zilnic la cumpărături cu lista dictată prin radio. Aduce produsele într-o cameră îngustă care funcționează pe post de depozit și spațiu de ambalare.

Lesyk, în vârstă de 29 de ani, stătea într-o dimineață recentă lângă cinci saci din pânză. În fața lui, un blat acoperit cu markere și pungi goale. Pe o tablă albă mică erau trecute pozițiile de pe front și cererile soldaților.

Fiecare sac este diferit, în funcție de solicitările specifice, a spus el, scriind numele unei poziții pe un nou pachet.

Nu auzise termenul „drona mamă”. A râs când i s-a spus că unii numesc munca sa „Moș Crăciun”.

„S-ar putea spune și așa”, a spus el, cu un licăr în ochii obosiți.

În timp ce vorbea, mâinile nu i s-au oprit: lua pâini, doze de energizant, pregătea următorul sac. După ce punea un produs în pachet, ștergea de pe tablă cererea respectivă.

Face asta de o lună, în timp ce se recuperează după o rană suferită pe front. Din experiența sa, spune că știe cât de mult poate conta „ceva bun” pentru un soldat aflat în prima linie.

„Nu poți sta prea mult doar cu rații uscate”, a spus el, aruncând cepe într-un sac.

Iarna, când sacii absorb umezeala din zăpadă, nu pot fi încărcați cu mai mult de 10 kilograme. Dacă un pachet este prea ușor, Lesyk adaugă pachete de țigări Camel și bomboane ambalate.

„E frumos când se întorc din poziții și spun: «Deci tu erai cel care ne trimitea dulciuri»”, a spus el.

Pentru că dronele Vampire lansează pachetele de la înălțime, lichidele trebuie ambalate cu grijă, altfel pot exploda la impact. Clementinele sunt puse în tuburi de Pringles. Sandvișurile și sarmalele sunt ambalate în cutii de plastic, cu straturi suplimentare pentru protecție.

Ca orice serviciu de livrare, totul este atent organizat. Pachetele trebuie ambalate și încărcate în mașini până la prânz, transportate apoi prin tuneluri de plase anti-dronă către poziții mai apropiate de linia frontului. De acolo, sunt preluate de vehicule terestre fără pilot și duse către piloții de Vampire.

Spre deosebire de alte drone, sunetul unei Vampire provoacă bucurie, nu teamă.

„Băieții recunosc dronele după sunet”, a spus Lesyk. „Inamicul nu le folosește pe acestea”.

Într-o seară recentă, în jurul orei 19:00, dronele Vampire au decolat în întuneric, încărcate cu pachetele pregătite de Lesyk. Pe imaginile video se vedeau mici lumini roșii pe sol, marcând punctele de lansare. Un pachet alb a căzut, iar un soldat a ieșit rapid să-l recupereze.

„Mulțumim pentru cadouri, foarte frumos din partea voastră”, s-a auzit la radio.

„Recepționat. Vă iubim”, a răspuns centrul de comandă.

La scurt timp, au început să sosească comenzile pentru ziua următoare.

Apă. Mere. Ziar. Hrișcă măcinată. Tăiței instant. Zahăr. Lapte condensat. Ceai vrac. Hârtie igienică. Ceapă. Încălzitoare pentru mâini – multe.

„Recepționat”, a transmis din nou comandantul.