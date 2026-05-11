Keir Starmer primește ultimatum din partea laburiștilor, după dezastrul din alegerile locale: Presiuni tot mai mari pentru demisie

O fostă ministra laburistă care amenință că îl va contesta pe Keir Starmer pentru funcția de prim-ministru le va da parlamentarilor termen până marți dimineață pentru a o nominaliza în funcția de lider, potrivit Politico.

Catherine West a declarat sâmbătă că intenționează să forțeze o competiție pentru conducere după rezultatele devastatoare ale alegerilor locale de săptămâna trecută pentru Partidul Laburist, aflat la guvernare.

West, fostă ministră de Externe, a declarat pentru London Playbook: „Dacă simt că situația stagnează și că totul este la fel... voi scrie atunci tuturor parlamentarilor Partidului Laburist cu adresa mea de e-mail [la prânz] pentru a căuta sprijin pentru candidatura mea.”

West are nevoie de sprijinul a 81 de parlamentari, reprezentând 20% din numărul acestora, pentru a demara o competiție.

Ea a spus că vrea să „dea un termen limită” până marți dimineață pentru a evita ca provocarea să continue „la nesfârșit”, deoarece „uneori aceste lucruri se evaporă”.

Provocarea lui West ar fi o lovitură pentru ambițiile altui pretendent la conducerea laburiștilor, primarul din Manchester, Andy Burnham, deoarece acesta nu este membru al Camerei Comunelor și nu ar putea fi candidat într-o competiție imediată.

Secretarul Sănătății, Wes Streeting, și fostul viceprim-ministru, Angela Rayner, ambii parlamentari în exercițiu, sunt așteptați, de asemenea, să candideze dacă se declanșează o competiție pentru conducere.

West a lăsat de asemenea deschisă posibilitatea de a renunța complet la candidatură: „Dacă, dintr-odată, [Starmer] începe să fie mult mai hotărât și văd mai multă determinare, atunci lucrurile s-ar putea schimba.”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a insistat vineri că nu va demisiona după alegerile locale dezastruase pentru laburiști, în urma cărora partidul guvernamental a suferit pierderi mari, iar Reform UK, de extremă dreapta, a înregistrat câștiguri majore.

Mai mulți membri importanți ai Partidului Laburist au deplâns rezultatul și i-au cerut lui Keir Starmer să facă un pas în spate, în condițiile în care alegerile locale și regionale au fost văzute pe scară largă ca un referendum neoficial asupra mandatului lui Starmer, a cărui popularitate a scăzut vertiginos de când conduce Partidul Laburist.