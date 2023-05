Kemal Kilicdaroglu, după înfrângerea la alegerile prezidențiale din Turcia: ”Din toată inima vă mulțumesc”

Kemal Kilicdaroglu, contracandidatul lui Recep Erdogan la alegerile prezidențiale din Turcia, a făcut declarații după înfrângere.

”Tot ceea ce este fără dreptate, tot ceea ce nu conține justiția, nu va fi de partea mea. Am vorbit cu milioane de oameni și niciodată nu am putut să rămân silențios în fața faptului că ați fost tratați ca cetățeni de mâna a doua.

Întotdeauna prioritatea mea a fost să acord justiție, să acord egalitate, să știu că toată lumea are ce să mănânce, că toți copiii dorm în patul lor în siguranță, că toată lumea este tratată cu drepturi egale. Toată Turcia este o familie.

Niciodată nu voi permite ca această familie să fie destrămată. Întotdeauna poporul turc trebuie să fie cu stomacul plin, întotdeauna când deschidem un frigider trebuie să fie plin. Toată țara este ca un frate, ca o soră, ca un unchi, ca o mătușă pentru mine.

Aceste pământuri sunt pământurile pentru care ne-am războit și ne vom lupta de-a lungul timpului pentru pace, pentru libertate, pentru solidaritate. Vă rog să nu vă lăsați, haideți împreună să ne zbatem și mai mult pentru această luptă în calea democrației.

Toți oamenii, tot poporul s-a aplecat la picioarele unui singur conducător. Acest lucru nu este legal. Această frică nu trebuie să intre în noi. Noi trebuie să continuăm să ne luptăm împreună să menținem această solidaritate, să ne menținem egalitatea, justiția.

Din toată inima vă mulțumesc. Mai am încă o mulțumire specială pentru tineretul, pentru mamele noastre, pentru toți susținătorii, pentru toți eroii acestei lupte. Cu aceste alegeri am văzut autoritatea, am văzut înțelepciunea, am văzut credința poporului Turciei”, a declarat Kemal Kilicdaroglu, contracandidatul lui Erdogan.