Kiev: China ajută Rusia să lovească ținte în Ucraina cu informații din rețeaua sa de sateliți. Sunt vizate investițiile SUA în țară

<1 minut de citit Publicat la 21:09 04 Oct 2025 Modificat la 21:09 04 Oct 2025

China ajută Rusia cu informații din satelit pentru a lovi ținte în Ucraina, acuză Kievul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

China furnizează Rusiei date pentru a-i permite să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial al serviciilor de informații de la Kiev, citat de presa internațională și semnalat de Agerpres

Oleg Alexandrov, de la Agenția de informații externe a Ucrainei, a declarat pentru Ukrinform că guvernul de la Beijing transmite informații din satelit privind țintele vizate.

Între acestea se află şi obiective care beneficiază de investiții străine.

"Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia şi China în efectuarea de operațiuni de recunoaștere prin satelit pe teritoriul Ucrainei, pentru a identifica şi a explora noi obiective strategice pentru țintire", a explicat Alexandrov.

"După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparține unor investitori străini", a adăugat el.

Președintele Volodimir Zelenski şi alți oficiali au declarat că un atac rusesc cu rachetă efectuat în august anul curent a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia, obiectivul având proprietar american.

15 persoane au fost rănite în acel atac.

Zelenski a mai spus în aprilie că China furnizează arme şi explozibili Rusiei.

De asemenea, el a comunicat că guvernul de la Kiev deține informații care arată că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.