Kim Jong Un și-a deschis restaurant în care se poate intra doar cu pașaportul, la Moscova. Cât costă o masă la „Phenian”

Restaurante similare pe care regimul le folosește pentru a obține valută au mai fost deschise și în China. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Coreea de Nord a deschis un nou restaurant la Moscova, primul proiect de investiție străină al regimului de la Phenian din ultimii 15 ani - situat într-un spațiu modest, restaurantul nord-coreean are numele marcat cu marker negru pe tejghea - „Phenian”, iar pentru a putea intra acolo, clienții trebuie să vină cu pașaportul pentru a dovedi că sunt cetățeni ruși, scrie The Moscow Times.

În restaurant sunt difuzate programe de la televiziunea nord-coreeană, pe mese pot fi găsite reviste nord-coreeene. Muzica și videoclipurile muzicale nord-coreene sunt omniprezente, dar și concerte ale cântărețului „Shaman”, unul dintre preferații lui Kim Jong Un.

Meniul este tradițional: Ramyun (supă de tăiței), grătar coreean, kimchi și alte feluri de mâncare, inclusiv „pui nord-coreean”, potrivit canalului Telegram „Po Stolovkam”. Prețurile sunt medii, conform sursei citate: aripioarele de pui, kimchi-ul, supa și bibanul de mare costă 44 de dolari.

?? In Moscow, a new North Korean restaurant “Pyongyang” opened—run entirely by staff from North Korea, showing regime TV and even asking guests for passports to prove they’re Russian. pic.twitter.com/3qNZR0APeS — UNITED24 Media (@United24media) September 19, 2025

Personalul angajat este în întregime nord-coreean. Chelnerițele sunt tinere și poartă uniforme specifice și pantofi cu toc. De asemenea, Potrivit clienților, fetele au dificultăți în a înțelege limba rusă.

Impresiile clienților variază. Conform recenziilor de pe Yandex Maps, la prima lor vizită, unul dintre angajați a cerut să vadă un pașaport rusesc pentru a-i dovedi cetățenia clientului: „La recepție, o femeie nord-coreeană care vorbea puțin rusește a petrecut mult timp încercând să afle naționalitatea noastră și de unde eram. A cerut să ne vadă pașapoartele. Nu a crezut cu adevărat răspunsul că suntem ruși și că nu am fost niciodată în Coreea de Sud”.

Regimul de la Phenian a operat de mult timp în secret restaurante în China, Asia de Sud-Est și Mongolia. Coreea de Nord le folosește pentru a obține valută străină. Trimiterea de lucrători nord-coreeni în străinătate încalcă rezoluțiile de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al ONU împotriva Coreei de Nord. Cu toate acestea, anul trecut, 13.221 de nord-coreeni au intrat în Rusia, de 12 ori mai mulți decât în ​​anul precedent (1.117). Cele mai frecvente motive de intrare au fost „educația” (7.887 de persoane) și „afacerile” (3.098 de persoane).