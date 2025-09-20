Coreea de Nord a deschis un nou restaurant la Moscova, primul proiect de investiție străină al regimului de la Phenian din ultimii 15 ani - situat într-un spațiu modest, restaurantul nord-coreean are numele marcat cu marker negru pe tejghea - „Phenian”, iar pentru a putea intra acolo, clienții trebuie să vină cu pașaportul pentru a dovedi că sunt cetățeni ruși, scrie The Moscow Times.
În restaurant sunt difuzate programe de la televiziunea nord-coreeană, pe mese pot fi găsite reviste nord-coreeene. Muzica și videoclipurile muzicale nord-coreene sunt omniprezente, dar și concerte ale cântărețului „Shaman”, unul dintre preferații lui Kim Jong Un.
Meniul este tradițional: Ramyun (supă de tăiței), grătar coreean, kimchi și alte feluri de mâncare, inclusiv „pui nord-coreean”, potrivit canalului Telegram „Po Stolovkam”. Prețurile sunt medii, conform sursei citate: aripioarele de pui, kimchi-ul, supa și bibanul de mare costă 44 de dolari.
In Moscow, a new North Korean restaurant "Pyongyang" opened—run entirely by staff from North Korea, showing regime TV and even asking guests for passports to prove they're Russian. — UNITED24 Media (@United24media) September 19, 2025
Personalul angajat este în întregime nord-coreean. Chelnerițele sunt tinere și poartă uniforme specifice și pantofi cu toc. De asemenea, Potrivit clienților, fetele au dificultăți în a înțelege limba rusă.
Impresiile clienților variază. Conform recenziilor de pe Yandex Maps, la prima lor vizită, unul dintre angajați a cerut să vadă un pașaport rusesc pentru a-i dovedi cetățenia clientului: „La recepție, o femeie nord-coreeană care vorbea puțin rusește a petrecut mult timp încercând să afle naționalitatea noastră și de unde eram. A cerut să ne vadă pașapoartele. Nu a crezut cu adevărat răspunsul că suntem ruși și că nu am fost niciodată în Coreea de Sud”.
Regimul de la Phenian a operat de mult timp în secret restaurante în China, Asia de Sud-Est și Mongolia. Coreea de Nord le folosește pentru a obține valută străină. Trimiterea de lucrători nord-coreeni în străinătate încalcă rezoluțiile de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al ONU împotriva Coreei de Nord. Cu toate acestea, anul trecut, 13.221 de nord-coreeni au intrat în Rusia, de 12 ori mai mulți decât în anul precedent (1.117). Cele mai frecvente motive de intrare au fost „educația” (7.887 de persoane) și „afacerile” (3.098 de persoane).