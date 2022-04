Reacția SUA și a Uniunii Europene, după masacrul de la Kramatorsk, unde au fost uciși cel puțin 39 de civili

Potrivit ultimului bilanț provizoriu, cel puțin 39 de oameni care încercau să plece cu trenul din zonă au murit după ce proiectilele au lovit gara.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a calificat drept "îngrozitor" tirul forțelor invadatoare asupra uneia dintre principalele stații feroviare folosite pentru evacuarea civililor.

Michel a notat că al cincilea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei "tocmai a fost adoptat" și a indicat că UE este pe cale să livreze mai multe arme pentru Ucraina.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved. — Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022

Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat atacul, numindu-l drept "încă o încercare de a închide rutele de salvare pentru cei care fug din calea acestui război nejustificat".

"Condamn ferm atacul fără discernământ din această dimineață efectuat de Rusia împotriva unei gări din Kramatorsk, care a ucis zeci de oameni și a lăsat mult mai mulți răniți", a scris Borrell pe contul său de Twitter.

"Atacul cu rachete din această dimineață asupra unei gări folosite pentru evacuarea civililor din Ucraina este un act josnic. Sunt îngrozită de pierderile de vieți omenești și îi voi transmite personal condoleanțe președintelui ucrainean Volodimir Zelenski", a scris, la rândul său, pe Twitter, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ea urmează să se întâlnească cu Zelenski la Kiev.

The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.



I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa



My thoughts are with the families of the victims. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe a deplâns "imaginile oribile și devastatoare" în urma atacului de vineri dimineața, după cum notează CNN.

Liz Truss, ministrul britanic de externe, s-a declarat "îngrozită" de noul atac al rușilor împotriva civililor ucraineni.

"Vizarea civililor este o crimă de război. Vom face ca Rusia și Putin să dea socoteală", a comentat ea.

Presa internațională a difuzat imaginea unui proiectil căzut în apropierea gării, pe carcasa căruia scria "Pentru copii".

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Imaginea a generat în mediul online și în relatările corespondenților de presă comentarii despre cinismul agresorilor ruși.

"Racheta care a căzut în gara Kramatorsk avea scris pe lateral cuvintele 'pentru copii'. Greșit și, probabil, un indicator al realității paralele pe care o creează propaganda rusă", a scris pe Twitter jurnalistul Oliver Caroll, corespondent The Economist.

Compania de căi ferate a Ucrainei a declarat că peste 30 de persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite după ce două rachete rusești au lovit gara Kramatorsk, din estul țării.

Guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, menționează că mii de civili se aflau în stație în momentul atacului, încercând să fugă în zone mai sigure ale Ucrainei.

Rusia a susținut că rachetele folosite în atacul din gara Kramatorsk au fost ale armatei ucrainene.

Atacul din Kramatorsk vine în contextul în care UE a adoptat al cincilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.