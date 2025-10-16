Kremlinul a reacţionat ironic după ce şeful NATO a spus că "marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora"

Kremlinul a reacţionat ironic după de şeful NATO a spus că "marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora" . Sursa foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis că secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu este calificat să judece piloții și căpitanii ruși, după ce acesta afirmase că "să nu exagerăm în privința a ceea ce Rusia este capabilă să facă", conform presei de stat de la Moscova.

„Remarcile insultătoare ale lui Rutte la adresa piloților și căpitanilor ruși arată că nu știe nimic despre ei. Altfel, nu ar fi fost critic”, a spus Peskov, comentând o declarație a lui Rutte care a afirmat că piloții ruși nu știu să piloteze un avion de vânătoare și că, de asemenea, căpitanii navelor nu pot ancora.

Mark Rutte a declarat miercuri, după reuniunea miniștrilor apărării de la Bruxelles, că NATO nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Moscovei:

"Știm că piloții lor de avioane de luptă nu sunt cunoscuți pentru succes în pilotaj, iar căpitanii lor de nave nu știu să coboare ancora".

Șeful NATO a ironizat şi submarinul nuclear rusesc

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat luni Rusia în legătură cu starea submarinului Novorosiisk, în timp ce autorităţile ruse au negat faptul că au ridicat submarinul la suprafaţă din cauza unor avarii.

Mark Rutte a făcut o comparaţie cu romanul lui Tom Clancy din 1984, "Vânătoarea lui Octombrie Roşu", spunând că "pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic".

"Acum, practic, nu mai există nicio prezenţă navală în Marea Mediterană. Există doar un singur submarin rus avariat, care se întoarce cu greu acasă după o misiune de patrulare. Ce schimbare faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, «Vânătoarea lui Octombrie Roşu». Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic", a spus Mark Rutte.