Kremlinul acuză liderii europeni că „i-au insuflat” lui Trump „idei dăunătoare” în timpul Summitului G7

Imaginile summitului G7. FOTO: Getty Images

Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a estimat joi că liderii europeni probabil i-au insuflat idei dăunătoare președintelui american Donald Trump la Summitul G7 desfășurat săptămâna aceasta, dar Rusia mizează pe faptul că președintele SUA este un lider puternic stăpân pe propriile sale idei, relatează Reuters, citat de Agerpres.

La summitul G7, desfășurat în localitatea franceză Evian, Trump a spus că Rusia ar trebui să facă pace cu Ucraina, declarație făcută după ce a avut marți o întâlnire „foarte bună” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentarii care au stârnit un optimism prudent în rândul liderilor G7 că s-ar putea ajunge la un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Mai mult, liderii participanți la summit au anunțat că au convenit să sporească atât ajutorul militar pentru Ucraina cât și presiunea asupra Rusiei prin noi sancțiuni.

Dar consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat joi că el crede că Trump a fost dezinformat la acest summit cu privire la situația de fapt din Ucraina și că Moscova așteaptă în continuare o vizită din partea emisarilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, deși nu a fost încă stabilită o dată pentru aceasta.

„Putem presupune că lui Trump i-au fost insuflate (...) idei dăunătoare. Ne dăm seama că europenii exercită aici o influență care nu ajută”, a remarcat Ușakov la televiziunea de stat rusă.

„Trump este un politician puternic și își menține punctele de vedere. El a comentat unele lucruri și le-a păstrat pentru el pe altele. Dar să vedem cum vor evolua lucrurile”, a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin.

Zelenski și susținătorii săi europeni au încercat să-l convingă pe Trump la summitul G7 că poziția Ucrainei pe câmpul de luptă s-a îmbunătățit în urma atacurilor cu drone în profunzimea Rusiei.

Politicieni europeni și comandanți militari ucraineni susțin tot mai mult în aceste condiții că dinamica de pe câmpul de luptă ar putea aduce anul acesta Rusia la masa negocierilor în 'condiții mai favorabile' Ucrainei.

În replică, Iuri Ușakov a contestat ideea că armata ucraineană ar fi acum într-o poziție mai favorabilă și a subliniat că recentele atacuri ucrainene cu drone asupra Rusiei îndepărtează și mai mult perspectiva oricăror discuții directe între Putin și Zelenski, discuții asupra cărora insistă cel din urmă.