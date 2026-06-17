Trump susține că "toți aliații europeni" s-au oferit să curețe Strâmtoarea Ormuz de minele Iranului: "N-avem nevoie, dar e ceva bun"

Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că "toți aliații europeni" s-au angajat să ajute SUA să curețe Strâmtoarea Ormuz pentru a facilita tranzitul în siguranță al navelor comerciale, în perspectiva redeschiderii acestei căi navigabile prin efectul memorandumului cu Iranul, relatează CNN.

Aflat în Franța, la summitul G7, Trump a fost întrebat ce națiuni s-au oferit să ajute la eliminarea minelor iraniene din apele strâmtorii.

"Toate. Cele care au acest tip de echipament, dar și celelalte. Fiecare dintre ele s-a angajat să se implice", a răspuns el.

Președintele american a reluat afirmația sa cunoscută, conform căreia Statele Unite nu are nevoie de Europa pentru a redeschide cu succes Ormuz în urma acordului cu Iranul, dar a recunoscut că orice dragoare de mine pe care țările europene le-ar putea implica în acest proiect ar fi "un lucru bun".

Trump a insistat că "reluarea imediată" a traficului prin Strâmtoarea Ormuz este beneficiul principal al memorandumului cu Iranul.

CNN notează că e probabil să dureze o vreme până ce operatorii vaselor comerciale se vor asigura că strâmtoarea este suficient de sigură pentru ca petrolierele să tranziteze zona la nivelurile de dinainte de război.

Unii experți spun că traficul prin Ormuz nu va reveni la normal înainte de sfârșitul acestui an.

Trump: "Acordul cu Teheranul nu exclude noi bombardamente"

Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri, la summmitul G7 din Franța, că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului "nu este definitiv" și că, dacă Teheranul "nu se comportă bine", vor fi reluate bombardamentele, informează Agerpres, care citează EFE.

"Textul nu este definitiv. Este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne revenim imediat la bombele aruncate chiar deasupra capetelor lor", a spus Trump la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi.

Întâlnirea a avut loc în marja summitului ce se încheie miercuri, în contextul în care, vineri, Washingtonul și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția.

Trump a ținut să dezmintă că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor relatări din presa internațională.

"Nu vom investi. Este o poveste falsă", a spus el.