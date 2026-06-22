Kremlinul acuză Ucraina că ameninţă suveranitatea Belarusului, aliat apropiat al Rusiei

1 minut de citit Publicat la 16:31 22 Iun 2026 Modificat la 16:44 22 Iun 2026

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa colaj foto: Hepta

Kremlinul a acuzat, luni, Ucraina că ameninţă suveranitatea Belarusului, aliat apropiat al Rusiei, după ce guvernul ucrainean a dat regimului Lukașenko o săptămână pentru a demonta staţiile de retransmisie a semnalului, despre care susţine că sunt utilizate pentru a ajuta la ghidarea atacurilor ruseşti, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, că o săptămână ar trebui să fie suficient pentru dictatorul bielorus, Aleksandr Lukaşenko, să dea jos echipamentele, despre care a spus că erau folosite de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, ameninţând cu o reacţie în cazul în care regimul bielorus nu s-a conforma.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, luni, că Putin și Lukaşenko se aşteaptă să discute pe marginea declaraţiilor lui Zelenski „în timpul apropiat”.

„Cât despre ameninţarea în sine, desigur, aceasta este extrem de agresivă: interferenţă în afacerile interne ale unei alte ţări şi o încălcare a suveranităţii altei ţări”, a afirmat Peskov.

„Dar nu avem nicio îndoială că autorităţile bieloruse şi Belarusul însuşi sunt capabile să-şi apere suveranitatea”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Forţele ruse au utilizat teritoriul bielorus pentru a intra în Ucraina în februarie 2022, dar Belarusul – care găzduieşte arme nucleare tactice ruseşti – nu şi-a trimis propriile trupe şi a spus că nu are planuri să se alăture războiului dus de ruși în Ucraina.